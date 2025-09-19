Suzano Shopping comemora 25 anos com atrações gratuitas

O Suzano Shopping completa 25 anos em setembro e preparou uma campanha especial para celebrar a data com seus clientes. Além de promoções exclusivas, o centro de compras contará com uma programação gratuita para toda a família. Na campanha de aniversário, juntando R$450 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha uma caneca personalizada e exclusiva. Para retirar o brinde, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Suzano Shopping e comparecer ao balcão de trocas, localizado na entrada principal do mall, que funciona todos os dias, das 14h às 20h.

O limite é de uma unidade por CPF. A promoção é válida até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques, e o regulamento completo pode ser consultado no site oficial do shopping. O aplicativo está disponível gratuitamente na App Store e na Play Store ou ainda pelo link (https://suzano.shopping).

A programação de aniversário também foi pensada para diferentes públicos. As crianças poderão participar de oficinas de cupcakes, que acontecerão nos dias 20 e 21 de setembro, das 15h às 18h, próximo à loja Sumirê.

A atividade é gratuita, mas requer inscrição pelo aplicativo do shopping. Já os adultos, terão a chance de se movimentar em aulas abertas. No dia 16, teve aula de zumba e street dance em frente ao Outback, com a equipe da Smart Fit. No dia 20 (sábado), será realizado um aulão de jump e street dance, das 17h às 19h, no estacionamento G3.

Principal centro comercial da região, o Suzano Shopping é administrado pela HBR Realty e se consolidou como um espaço de compras, serviços, gastronomia e lazer, além de ser ponto de encontro para famílias e amigos. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. O empreendimento está localizado na rua Sete de Setembro, 555, no Parque Suzano, e mais informações podem ser obtidas nas redes sociais (@suzanoshopping), no aplicativo, no site (www.suzanoshopping.com.br), ou pelo telefone (11) 2500-7940.

