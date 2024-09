Suzano Shopping comemora 24 anos e abre programação com distribuição de ingressos gratuitos de cinema

Público poderá assistir filmes de graça com vouchers que serão distribuídos exclusivamente nesta quarta-feira (11)

O Suzano Shopping completa 24 anos de fundação neste mês e, para celebrar, presenteará os clientes com promoções e entretenimento, como distribuição de brindes, apresentações de música e dança, atividades para as crianças e muito mais. A celebração oficial vai de 16 a 22 de setembro, mas, para já entrar em clima de aniversário, o empreendimento distribuirá ingressos gratuitos de cinema para o público nesta quarta-feira (11).

A ação acontecerá no “Espaço Conectando Histórias”, próximo da Life By Vivara. Serão três horários para a retirada dos ingressos: às 15h, 17h e 19h. Fora esses horários, quem comparecer no local entre 14h e 20h poderá aprender a baixar o aplicativo (APP) do shopping e reservar o voucher para retirada no mesmo dia.

Os ingressos poderão ser utilizados até na data mencionada no voucher, que deve ser apresentado na bilheteria do Centerplex do Suzano Shopping, no dia e horário da sessão do filme que deseja assistir. A promoção vale para as sessões em 2D/3D (exceto sala Mega/Vip). O ingresso é individual e limitado a um por CPF.

A partir de segunda-feira (16/9), o Suzano Shopping dá início à programação especial de aniversário. Cada vez mais conectado e digital, o empreendimento fará várias promoções mediante inscrição no aplicativo, meio pelo qual os clientes terão acesso a diversos benefícios e informações.

Do dia 16 ao 19 (segunda a quinta-feira), das 12h às 14h, haverá descontos de 50% na tarifa de permanência para clientes que reservarem no aplicativo, e no dia 20 (sexta) haverá desconto de 100% na tarifa de permanência, também para reserva no APP, válido apenas das 12h às 14h. A condição é válida apenas para quem entrar a partir das 12h e sair até às 14h.

Outra atração, no dia 17 (terça-feira), às 19h30, vai colocar o público para se mexer com o “aulão” de dança com a Smart Fit, no estacionamento.

Nos dias 18, 19 e 20 (quarta, quinta e sexta), quem comparecer ao Espaço Conectando Histórias, das 14h às 18h, com um cupom fiscal de compra realizada nas lojas do shopping, de qualquer valor, participa de uma brincadeira e ganha um brinde (um por CPF).

As crianças de 3 a 12 anos poderão participar, gratuitamente, da Oficina de Cupcake. A atividade acontecerá no dia 20 (sexta-feira), das 16h às 20h, e no dia 21 (sábado), das 14h às 18h. É necessário fazer a inscrição da criança no aplicativo, pois as vagas serão limitadas, para melhor receber o público infantil. Esta atividade também acontece no Espaço Conectando Histórias.

A festa continua com música da melhor qualidade, no dia 20 (sexta-feira), na praça de alimentação, com os irmãos Simão e Felipe entoando grandes hits sertanejos. A dupla suzanense, que faz sucesso com o público da cidade e região, sobre ao palco às 19h.

Para quem aprecia dança, o shopping receberá, no dia 21 (sábado), bailarinos do Estúdio Bruna Viana, às 15h, com apresentação ao público.

Outra atividade, com incentivo à conscientização ambiental da população, é o “Dia Mundial da Limpeza”. No dia 21 (sábado), a partir das 9h, grupos de voluntários sairão do empreendimento e farão coleta de resíduos em vias públicas nas imediações. Esta ação do Suzano Shopping terá parceria com Univence, Instituto Federal São Paulo (IFSP), Prefeitura de Suzano, Unipiaget e Instituto Limpa Brasil.

Para fechar as comemorações da semana festiva, a cantora Lilian Oliveira se apresenta no dia 22 (domingo), na praça de alimentação, a partir das 18h.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

Mais música

Ainda neste mês, outras duas apresentações estão previstas no projeto musical que todos os domingos, às 18h, anima o público no shopping: Jhoni Lua, no dia 15, e Fah Carvalho, no dia 29.

A programação de aniversário dura o mês inteiro