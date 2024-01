Suzano Shopping anuncia novidades para 2024

O Suzano Shopping encerrou 2023 com a chegada de marcas consagradas, com 20 novos contratos assinados e 16 inaugurações já realizadas. O empreendimento, que também passou pela modernização e revitalização de sua fachada no último ano, registrou aumento de 8,2% nas vendas no acumulado do ano, em relação a 2022, e começa 2024 embalado com novidades: em breve, inaugura uma unidade do Tasty Grill Express e uma Super Cacau Show.

Uma das grandes inaugurações de 2023 foi a aguardada unidade do Outback Steakhouse. Ainda no segmento de alimentação, o shopping recebeu uma unidade do Express Grill. Destaque também para a ampla loja da Drogaria São Paulo e ainda: Natura, Kopenhagen, Ilha Central Beach Wear e Darlin, entre outras marcas, que valorizaram ainda mais o empreendimento.

Para este começo de 2024, uma das novidades, já em fase de instalação, é o restaurante Tasty Grill Express, famoso pelo buffet completo com muitas opções como saladas, sushis, sobremesas, pratos quentes e grelhados.

Também está confirmada a vinda de uma loja Cacau Show no modelo Super Store, que tem como diferencial o amplo espaço, de cerca de 100 metros quadrados, com decoração e ambiente temático, cafeteria, além da grande variedade de chocolates.

Eventos realizados também consolidaram o Suzano Shopping como referência na cidade e região em entretenimento e lazer, como Mostra de Dança Cultural, Chá das Princesas, Festival da Coxinha e do Torresmo, Corridas Kids e Halloween, Cãominhada, entre outras atrações. No fim do ano, a chegada do Papai Noel, de helicóptero, levou ao menos 7 mil pessoas ao shopping.

“Os suzanenses e visitantes de toda a região estão redescobrindo o Suzano Shopping com as novidades que chegaram em 2023, além dos eventos voltados às famílias, os lounges que tornaram o ambiente mais acolhedor e confortável, além da modernização da fachada”, destacou Diego Nóbrega, superintendente do empreendimento.

E adiantou: “Para 2024, teremos mais investimentos na infraestrutura para tornar o atendimento aos clientes ainda melhor, a qualificação constante do mix de lojas com novas marcas de desejo do nosso público e também muitas opções de entretenimento para todos”.

Papel social

Campanhas solidárias em parceria com entidades e poder público, como arrecadação de agasalhos e alimentos, evento de adoção pet, reforçaram o papel social do shopping na comunidade. Ações inclusivas ganharam força, com encontros do Papai Noel em Libras e com autistas, além da disponibilização de cordões de identificação e abafadores de ruídos.

“Assim como promovemos as tradicionais campanhas de varejo, realizamos diversas ações inclusivas, proporcionando a todos que visitam o shopping um local ideal de convivência. Essas ações terão continuidade em 2024. Também traremos inovações digitais, para tornar as experiências dos clientes ainda mais gratificantes”, acrescentou Filipe Medeiros, gerente de Marketing do Suzano Shopping.

O apoio à equipe de vôlei da cidade para disputas em campeonatos emocionantes durante o ano, mantido em 2023, está garantido para 2024. “Vamos continuar com a parceria com o time de vôlei, que resgata o orgulho do maior campeão paulista”, acrescentou Diego Nóbrega.