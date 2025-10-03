Suzano S.A. aposta na formação de jovens e na valorização de profissionais 

Em celebração ao Mês do Papeleiro, a indústria Suzano, maior produtora mundial de celulose, destacou a importância dos profissionais que impulsionam a indústria e reforçou seu compromisso com a capacitação de talentos no Alto Tietê. A companhia investe em programas de formação que impactam milhares de pessoas, gerando empregos e desenvolvimento sustentável.

“Investir no crescimento profissional é investir no progresso das comunidades onde atuamos. Na região do Alto Tietê, buscamos abrir portas para que talentos locais se desenvolvam e construam carreiras duradouras. Nosso direcionador, que afirma que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, guia cada ação que promovemos”, afirmou Reiner Ricardo de Oliveira Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Em Mogi das Cruzes, a empresa investe em programas de integração social e formação prática voltados para os aprendizes da Guarda Mirim e para estagiários técnicos e de nível superior. Já em Suzano, a companhia desenvolve iniciativas direcionadas a jovens em situação de vulnerabilidade social. As capacitações oferecem formação técnica e profissional qualificada, contribuindo para o desenvolvimento dos jovens nas regiões onde a Suzano atua. Além disso, os participantes não apenas têm a inserção no mercado de trabalho, mas também a possibilidade de efetivação e de continuidade em programas de desenvolvimento, que incluem treinamentos, mentorias e projetos-desafio.

A trajetória de Marina de Freitas Rodrigues Quintiliano é um exemplo do impacto dos programas da Suzano. Ela começou como estagiária enquanto concluía a faculdade e hoje atua como Engenheira de Processos Sênior na Unidade de Mogi das Cruzes. “Apesar da pouca experiência, fui acolhida e percebi rapidamente que estava no caminho certo. Mais do que experiência, encontrei a oportunidade de exercer a profissão que sempre almejei”, contou.

Outro caso é o de Braion Oliveira Silva, que ingressou por meio de um curso de capacitação e hoje atua como instrumentista de manutenção na Unidade Suzano: “O primeiro contato com as máquinas de papel foi marcante e mostrou que eu poderia unir minha afinidade pela manutenção a um processo capaz de impactar milhares de pessoas. Essa experiência trouxe segurança, estabilidade e orgulho de fazer parte dessa história.”

Braion e Marina são exemplos de que o compromisso com a capacitação de talentos pela Suzano gera resultados