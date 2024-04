Suzano retira mais de 51 mil pessoas da linha de pobreza 

A Suzano avançou em sua estratégia social ao retirar mais de 51 mil pessoas da linha da pobreza desde 2020. Somente em 2023, a empresa contribuiu para que 22.250 pessoas deixassem a pobreza – de acordo com a referência global de pobreza monetária adotada pelo Banco Mundial e ratificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, o que representa um aumento de 21,3% em relação a 2022.

Esses dados estão apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2023 da Suzano, divulgado este mês, e que reúne os principais destaques financeiros, sociais, ambientais e de governança corporativa da companhia no último ano, além dos resultados nos Compromissos para Renovar a Vida, como são chamadas as metas de longo prazo da Suzano.

Ainda de acordo com o Relatório de Sustentabilidade 2023, o investimento da Suzano em projetos sociais aumentou 36% de 2021 para 2023, atingindo seu maior volume histórico. Somente no ano passado, a companhia destinou R$ 49,3 milhões a iniciativas sociais estruturadas nas frentes de relacionamento, geração de renda e educação. Ao todo, mais de 347 mil pessoas foram beneficiadas por essas ações em 2023.

Apenas em iniciativas conectadas ao combate à pobreza, a Suzano investiu, no último ano, R$ 22,1 milhões em 73 projetos junto a Organizações da Sociedade Civil, beneficiando mais de 114 mil pessoas em cerca de 120 municípios. Esses projetos abrangem diferentes frentes, como extrativismo sustentável, reciclagem inclusiva, empreendedorismo, redes de abastecimento territorial, acesso a emprego e cadeia de valor Suzano.

Todas as iniciativas estão conectadas aos Compromissos para Renovar a Vida estabelecidos pela companhia, incluindo a meta de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação até 2030.