Suzano Reforça Campanha “Novembro Azul” com Ações em Saúde

Campanha “Novembro Azul” em Suzano promove saúde e prevenção do câncer de próstata

A Secretaria de Saúde de Suzano lançou uma programação abrangente para intensificar a campanha “Novembro Azul”, dedicada ao combate ao câncer de próstata. As iniciativas ocorrerão em todos os 24 postos da rede municipal, abrangendo orientações sobre prevenção nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e coletas de PSA nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

As atividades nas USFs começam nesta quarta-feira (06/11) com uma apresentação no Recanto São José, seguida por encontros em outras unidades ao longo do mês, com palestras e conversas sobre a doença. Já as UBSs promoverão um “Dia D” no dia 23, oferecendo exames de PSA e uma variedade de atividades de saúde, das 8h às 16h.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, enfatizou a importância do diagnóstico precoce e incentivou a população a participar das ações. “A campanha é essencial para reforçar os cuidados com a saúde do homem”, afirmou. As coletas de PSA estarão disponíveis durante todo o mês, garantindo acesso facilitado aos exames. Além das palestras e coletas de PSA, as UBSs também oferecerão serviços como testagem rápida de ISTs, acolhimento em Psicologia, aferição de pressão e glicemia, e orientações sobre planejamento familiar. Cada unidade terá atividades específicas para promover a saúde integral do homem, visando não apenas a prevenção do câncer de próstata, mas também o bem-estar geral. A iniciativa destaca a importância da saúde preventiva e encoraja os moradores a se informarem e realizarem os exames necessários, contribuindo assim para um diagnóstico mais cedo e eficaz.

Créditos: Glaucia Paulino/Secop Suzano e Luana Bergamini/Secop Suzano

Profissional de saúde realizando a coleta de PSA em uma das UBSs durante o “Dia D”