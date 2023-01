Suzano reduz mortalidade infantil

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulgou na semana passada que a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reduziu de 9,94 para 8,48 o número de óbitos de recém-nascidos para cada mil nascimentos no município. Os dados tomam como base os números de 2020 e 2021, os mais recentes do órgão.

Essa divulgação colocou o município com o menor índice de mortalidade infantil em relação às cidades do Alto Tietê com população superior a cem mil habitantes e a única entre elas a reduzir a taxa de óbitos durante o período.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que os números refletem o cuidado do Executivo com o fortalecimento da Rami, que registrou somente no passado 2.323 atendimentos em pré-natal, e a promoção do Ambulatório de Alto Risco Infantil, com foco no acompanhamento de recém-nascidos após alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Suzano, sobretudo de bebês com patologias ou prematuridade. “Este o resultado efetivo da atividade exercida em diferentes frentes de trabalho, de maneira multidisciplinar, como o incentivo ao aleitamento materno e à vacinação, além do cuidado na assistência à saúde da mulher”, apontou.

Saúde

Afora a parte voltada diretamente aos cuidados do nascimento, há outras iniciativas em Suzano que promovem a saúde da mulher e a do bebê. Em uma das ações está o “Expresso Mulher” que garantiu 448 atendimentos em duas edições da iniciativa, que visa o atendimento itinerante voltado à saúde do público feminino. Voltado às mulheres de toda a cidade, a ação promove atendimento ginecológico; coleta de papanicolau; realização de ultrassom transvaginal, pélvico, obstétrico e de mama; psicológica, psiquiátrica e nutricional; orientação social e farmacêutica, e auriculoterapia; além do exame de eletrocardiograma, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e planejamento familiar.

Outros fatores também contribuem para a diminuição dos números, como treinamento para servidores da Saúde para saberem como agir em uma situação de urgência e emergência e a criação do projeto “Rede Cegonha”, que promove a doação de kits de maternidade para famílias em situação de vulnerabilidade.