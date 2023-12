Suzano recebe R$ 4,5 milhões para recapeamento de sete vias municipais

A Prefeitura de Suzano garantiu novos recursos estaduais para seguir com as obras de revitalização das vias municipais. Em reunião ocorrida na terça-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab e do vereador Artur Takayama, foi anunciado pelo deputado estadual Marcos Damasio a destinação de R$ 4,5 milhões em emendas para serviços de recapeamento asfáltico para sete vias municipais.

No ano que vem, depois de cumprida a etapa de licitação que definirá a empresa responsável pelas obras, as ruas Nicola Afonso Redondo, Agostinho Irente, Alfredo Batista Pizzolato, Antônio Miguel e Paulo Moriyama, no bairro Vila Figueira, além de trechos da rua Raphael Anunciação Fontes e estrada Antônio Jorge, ambas na Chácaras Reunidas Guaió, vão receber uma nova camada asfáltica.

Os recursos foram distribuídos em duas emendas. Uma será aplicada nas ações do bairro Vila Figueira ao valor de R$ 3.456.558,60, e a outra será direcionada às intervenções na rua Raphael Anunciação Fontes e estrada Antônio Jorge, que receberão o investimento de R$ 1.062.635,91.