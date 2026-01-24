Suzano recebe o projeto “Cidadania Itinerante” para orientações à população

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Suzano recebe o projeto “Cidadania Itinerante”, com serviços gratuitos de emissão de documentos e orientações à população, de 20 a 22/01



O projeto “Cidadania Itinerante”, que foi promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Suzano, esteve no município entre a terça-feira (20) e a quinta-feira (22), das 9 às 17 horas, oferecendo de forma gratuita vários serviços voltados à emissão de documentos, orientações e encaminhamentos à população.

No decorrer da ação, os moradores puderam realizar o agendamento da primeira e da segunda via de documentos pessoais de uso de rotina, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Também puderam solicitar CPF, título de eleitor e segunda via de contas de consumo, como água e energia elétrica. Estiveram disponíveis ainda serviços como carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, consultas ao Serasa e criação de conta no portal GOV.BR.

O projeto também ofereceu atendimento para registro de boletim de ocorrência, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, orientações migratórias, além de informações sobre o Procon, a Defensoria Pública e a plataforma Trampolim.

A população pôde registrar denúncias, receber orientações e encaminhar demandas para programas e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.

Os atendimentos ocorreram em três locais do município. Na terça-feira (20), a ação aconteceu no bairro Recreio Bela Vista; na quarta-feira (21), os serviços estiveram disponíveis no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região norte; e na quinta-feira (22), o atendimento aconteceu no bairro Cidade Miguel Badra.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os serviços públicos da população, com a intenção de facilitar o acesso a direitos básicos e promover a cidadania por meio de atendimentos gratuitos e descentralizados.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o “Cidadania Itinerante” foi uma ação que trouxe impacto direto na vida dos moradores: “Quando o serviço público vai até o bairro, a gente encurta caminhos e resolve demandas que muitas pessoas acabam adiando por falta de tempo ou dificuldade de acesso. Foi um atendimento que facilitou a vida, garantiu direitos e aproximou o Poder Público da população, com orientação, informação e acolhimento”.

