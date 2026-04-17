Desenvolvimento Econômico orienta população da zona rural

O programa visa solucionar as dificuldades de localização em Suzano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano está incentivando a adesão ao programa estadual “Rotas Rurais”, que usa o georreferenciamento para criar endereços digitais no campo. A iniciativa visa solucionar as dificuldades de localização das equipes em campo e é essencial para viabilizar o acesso a serviços públicos, entregas comerciais e emergências.

O mapeamento é feito através da plataforma PlusCode, do Google, que gera um código de endereçamento postal (CEP) com logradouro, número e bairro, permitindo que serviços públicos e entregas comerciais localizem as propriedades com precisão.

Além das visitas itinerantes, o cadastramento pode ser realizado na Casa de Agricultura de Suzano (Rua Abdo Rachid, 55 – Centro), das 8 às 17 horas. O serviço contempla desde grandes produtores até sítios de lazer e hípicas. Segundo o secretário Mauro Vaz, a localização precisa é o pilar para o desenvolvimento logístico do setor. “É fundamental que o munícipe receba as equipes para colocar sua propriedade no mapa oficial de buscas”, destacou.

O objetivo do serviço é contemplar todas as Unidades de Produção Agrícola (UPAs) pré-estabelecidas para o programa em Suzano, assim como as propriedades declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Os interlocutores do município pretendem atualizar as informações das áreas indicadas pelo governo paulista e incluir as propriedades não listadas.

Por isso, o trabalho é desenvolvido não só com visitas aos imóveis como também no polo de atendimento na cidade. Todos os interessados em possuir essa nova identificação ainda podem procurar a Casa de Agricultura de Suzano, da Secretaria Estado de Agricultura e Abastecimento, que fica na rua Abdo Rachid, 55, no centro, e funciona das 8 às 17 horas, atendendo pelos telefones (11) 4747-3323 e (11) 4746-1580.