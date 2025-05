Suzano possui vagas para Programa de Estágio Técnico em sete estados do Brasil

Mogi das Cruzes e Suzano possuem postos de trabalho para a fábrica

No mês do Dia da Indústria, a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, Suzano, abriu inscrições para mais um ciclo do Programa de Estágio Técnico 2025. Com o objetivo de acolher novos talentos e promover um futuro sustentável, a empresa busca estudantes que compartilhem da visão de gerar um impacto positivo no mundo, possuam o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejam construir uma carreira promissora de maneira grande e global.

O Programa de Estágio Técnico oferece 101 vagas separadas nos seguintes estados: São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Ceará e Mato Grosso do Sul.

Para a unidade de Mogi das Cruzes, há uma oportunidade disponível, voltada a estudantes dos cursos técnicos de Automação Industrial, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Papel e Celulose, Química e Segurança do Trabalho.

Já na unidade de Suzano, que contempla os municípios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Poá, da região do Alto Tietê, estão abertas dez vagas. As oportunidades são direcionadas a alunos dos cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Contabilidade, Logística, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Papel e Celulose e Química. Para participar do processo seletivo, os interessados devem atender aos requisitos estabelecidos pela companhia:

Para participar do Programa de Estágio Técnico da Suzano, é necessário ter 18 anos ou mais, estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados nas regiões onde há oportunidades abertas, além de ter formação prevista para setembro de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo. Também é preciso ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho e disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

Entre os benefícios oferecidos, estão bolsa auxílio compatível com o mercado, refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou transporte fretado nas localidades com essa opção, plano médico, seguro de vida, acesso ao Tele Faz Bem (serviço de apoio emocional e psicológico), plataforma Wellz com foco em saúde integral e cursos e treinamentos on-line pela plataforma digital UniverSuzano.

A Suzano acredita que “só é bom para nós se for bom para o mundo”. Por isso, os estagiários também poderão participar do programa Voluntariar, contribuindo com ações sociais e comunitárias ao longo do ano.

Para Andre Amaral, Gerente de Gente e Gestão, algumas habilidades são essenciais para garantir a vaga. “Buscamos candidatos que queiram desenvolver uma carreira sólida e de destaque. Nosso foco é atrair talentos da região que estejam dispostos a aprender e que se identifiquem com o propósito da nossa empresa: gerar valor por meio da sustentabilidade e da inovação”, ressalta.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 6 de junho, por meio do link (https://suzanoestagiotecnico.gupy.io/). O processo seletivo inclui dinâmicas e entrevistas entre 9 de junho e 4 de julho, com feedbacks sendo enviados durante o mês de agosto. Os estagiários selecionados iniciarão suas atividades entre setembro e outubro de 2025.

