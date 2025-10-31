Suzano: obra estratégica de transposição entre as represas Billings e Taiaçupeba

Obra vai reforçar segurança hídrica da cidade e da Região Metropolitana de SP

A Prefeitura de Suzano participou na terça-feira (21), de uma reunião técnica na agência da Sabesp no município para discutir os detalhes da obra de transposição entre as represas Billings, em São Bernardo do Campo, e Taiaçupeba, localizada na região sul da cidade.

O projeto, considerado estratégico para a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, especialmente para o Alto Tietê e parte da zona leste da capital, teve início na sexta-feira (31) e contará com prazo estimado de execução de 16 meses.

Durante a reunião, estiveram presentes os secretários municipais de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, além de equipes das duas pastas e da diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Solange Wuo Franco. Também participaram representantes da Sabesp e da Engeform Engenharia, empresa responsável pela execução da obra.

A intervenção prevê a instalação de uma tubulação subterrânea de 38 quilômetros, sendo 13 deles no território suzanense. O sistema vai interligar os mananciais Guarapiranga e Alto Tietê, com capacidade de transferência de até quatro mil litros de água por segundo. Com investimento de R$500 milhões, a obra deve entrar em operação no início de 2027.

O secretário Claudinei Galo destacou a importância do planejamento para garantir o trânsito seguro durante as obras. “A prefeitura está atenta às movimentações, com foco na mobilidade e fluidez do tráfego. Essa transposição é uma conquista regional e vamos assegurar que, em Suzano, ocorra com organização e cuidado com a população”, disse.

A tubulação passará por importantes vias da região de Palmeiras, como as estradas do Pavoeiro, Santa Luzia, Tijuco Preto, Keida Harada e Duchen, além de um trecho rural e das ruas dos Pinheiros e dos Angicos. A obra será totalmente subterrânea e não exigirá desapropriações.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou o caráter sustentável do projeto. “Essa obra vai fortalecer a segurança hídrica da região, garantindo o uso eficiente dos mananciais com o menor impacto ambiental possível. Nossa equipe está preparada para monitorar a execução e apoiar ações de preservação”, afirmou.

Segundo Samuel Oliveira, o encontro foi fundamental para alinhar todas as frentes envolvidas e reduzir impactos à população. “Estamos acompanhando de perto cada etapa para assegurar que a intervenção ocorra com segurança e os menores transtornos possíveis aos moradores”, explicou.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com o acompanhamento da obra e o bem-estar da população. “A transposição entre Billings e Taiaçupeba é um projeto de grande relevância para toda a Região Metropolitana. Em Suzano, acompanharemos cada etapa para garantir que os impactos sejam minimizados e que o benefício chegue a todos”, concluiu.

