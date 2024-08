Suzano Mais Emprego oferece 620 vagas em 172 profissões

Projeto aumentou a geração de empregos na região, incluindo para PCDs

Segundo a atualização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o projeto Suzano Mais Emprego possui 620 vagas distribuídas em 172 profissões diferentes. Estimulando a empregabilidade, a ação segue firme para também estimular a economia da região.

Os principais destaques são para as oportunidades de operador de teleatendimento ativo, motorista de caminhão, sinaleiro, controlador de acesso e ajudante de obras. Além dessas vagas, os interessados podem acessar o site e verificar a disponibilidade de diversos outros cargos, incluindo vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório, além dos documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e comprovante de residência.

O site é uma ótima forma de divulgação de vagas, sendo prático e rápido, pois é possível se cadastrar, verificar o número de vagas e ver uma infinidade de áreas, fornecendo ao cidadão novas oportunidades de trabalho.

Para mais informações, os interessados devem acessar o site do projeto ou comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). Analisado o perfil, a candidatura deve ser efetuada exclusivamente pelo site, e os candidatos precisam atender aos requisitos solicitados pelo contratante para preencher a vaga.

