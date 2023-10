Suzano lança Registro Geral Animal e pingente para identificação de pets

Nesta quarta-feira (04/10), data em que se celebra o Dia Mundial dos Animais, a Prefeitura de Suzano lançou o Registro Geral Animal (RGA) que permite ao munícipe obtenção da carteirinha de identificação e um pingente com QR Code para cães e gatos com as principais informações referentes aos pets. O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou a novidade ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. A medida pretende garantir mais controle sobre os animais e contribuir para a localização de tutores, no caso de pets encontrados nas ruas.

Para que o interessado receba o RGA, será necessário acessar o link bit.ly/RGAnimalSuz. Por esse canal, devem ser fornecidos os dados dos tutores e dos animais. As informações registradas serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para confecção da identificação, que será enviada ao e-mail cadastrado em até dez dias úteis. A partir desse momento, os tutores serão orientados, também por e-mail, sobre o procedimento para a retirada do pingente a ser colocado no animal. Este item contém um QR Code que contemplará as mesmas informações da carteirinha, com os dados dos tutores e dos animais. A prefeitura adquiriu 25 mil pingentes, que serão disponibilizados gratuitamente para o completar o documento.

Um dos objetivos da administração municipal é aumentar o controle sobre a quantidade de pets da cidade e conhecer as características relacionadas aos caẽs e gatos, especialmente no que diz respeito à castração. Por isso, a Câmara de Vereadores deverá apreciar, até o fim do ano, um projeto de lei em fase de elaboração por Marcel da ONG que pretende tornar obrigatória a apresentação do RGA para acesso a serviços públicos referentes ao setor de Bem-Estar Animal, como os atendimentos veterinários.