Suzano investe em Inteligência Artificial

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, conta com um sistema inovador para monitoramento da fábrica da empresa em Suzano, a Sala Vision – que integra tecnologias da Indústria 4.0 como inteligência artificial, machine learning e Big Data.

A iniciativa tem o objetivo de acompanhar todo o processo industrial e conseguir identificar e indicar previamente soluções, aliando agilidade, segurança e economia de recursos. Com essa ferramenta, é possível identificar o que precisa ser tratado.

A plataforma realiza um trabalho diferente do Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD), que monitora as fases dos processos fechados da produção. O monitoramento realizado pela Sala Vision contempla todas as etapas de produção da planta, ou seja, desde a chegada da madeira à unidade até a entrega do papel embalado, incluindo aspectos como o consumo de energia elétrica. Na celulose são rastreadas as linhas de fibras, caldeiras de recuperação, setores de utilidades e de extração de celulose, enquanto na área de papel, toda a preparação, fabricação e acabamentos são acompanhados.

“É essencial investir nesses tipos de tecnologia para garantir segurança, qualidade de vida para nossas equipes, agilidade de aprendizado que impacta na melhoria de processos produtivos e também uma maior economia de recursos, possibilitando assim mais competitividade”, destaca Leonardo Bertholdi, gerente executivo industrial das Unidades em Suzano e Rio Verde.