Suzano inicia construção do Centro de Apoio à Criança com Deficiência no Parque Max Feffer

A Prefeitura de Suzano lançou, no sábado (14), a pedra fundamental do Centro de Apoio à Criança com Deficiência. O equipamento será construído no parque municipal Max Feffer, localizado às margens da avenida Mogi das Cruzes, no bairro Jardim Imperador. O centro atenderá crianças de zero a 12 anos incompletos com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As obras começarão após a conclusão do projeto executivo e devem ser entregues em até 18 meses.

A solenidade contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, responsável pela intermediação de uma das emendas parlamentares que viabilizou a obra; do vereador e prefeito eleito Pedro Ishi; e dos secretários Leandro Bassini (Educação), Diego Ferreira (Saúde) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos).

O centro contará com cinco blocos que abrigarão oito consultórios individuais, salas de integração sensorial, atendimento multiprofissional, estimulação precoce e uma brinquedoteca. Também haverá uma sala para treino de Atividades de Vida Prática (AVP), além de setor administrativo, cozinha e refeitório, somando 1.430 m² de área construída. Após a conclusão desta etapa, serão realizados o pavimento intertravado em 2.460 m² e o fechamento do perímetro com mureta e gradil.

Com foco no desenvolvimento infantil, o centro oferecerá apoio terapêutico individualizado para ampliar a autonomia das crianças. Entre os serviços previstos estão atividades de estimulação precoce, o modelo “Denver” para TEA, atendimento em braile e oficinas terapêuticas e de aprendizagem.

O investimento total é de R$ 5 milhões, provenientes de emendas parlamentares dos deputados Marco Bertaiolli (R$ 2 milhões) e Saulo Pedroso (R$ 3 milhões). As obras ficarão a cargo da empresa P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda.

Crédito: Luana Bergamini/Secop

Autoridades presentes durante a solenidade de lançamento da pedra fundamental no Parque Max Feffer