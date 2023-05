Suzano fortalece apoio aos colaboradores com Programa especial de Parentalidade

Para oferecer apoio aos(às) colaboradores(as) na maternidade e paternidade, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, desenvolve o Programa de Parentalidade. A iniciativa tem como objetivo humanizar ainda mais essa etapa tão importante da vida e tornar o acolhimento das pessoas um momento memorável. Para isso, o programa conta com uma série de ações especiais que aproximam o cuidado com a família do dia a dia da empresa.

“Na Suzano, temos o direcionar que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e isso inclui a humanização de processos e acolhimento das pessoas nesse momento tão especial e transformador, que é a chegada de um filho ou uma filha. O Programa de Parentalidade Suzano foi criado para possibilitar essa rede de apoio para colaboradores e colaboradoras, e essa é a forma mais humana de renovar a vida”, afirma Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão.

Essa cultura fortalece a retomada ao trabalho e ameniza as mudanças que possam ser sentidas na rotina. Como integrante do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade, obrigatória por lei em 120 dias, na Suzano pode ser estendida até 180 dias e a licença-paternidade é de 20 dias, incentivando as figuras parentais a vivenciarem integralmente o período de licença com a família.

Aos 27 anos, Hellen Ferreira Goulart, analista Fiscal da empresa na Unidade de Suzano (SP), sonhava em ter o segundo filho, atualmente com 29, ela é mãe do Eduardo de quatro anos e da Manuela de um ano e três meses. “Em 2021, quando eu descobri a segunda gestação foi uma surpresa, por mais que eu já a desejasse. Fiquei apreensiva ao contar para a equipe, mas ao contrário do que imaginei, fui super bem recebida e apoiada por todos. Nesse período, eu recebi apoio psicológico e ainda tinha ao lado toda a minha equipe”, conta.

Ao comemorar os quatro meses da filha, Hellen recebeu uma notícia que não esperava e que a deixou extremamente feliz. “Recebi uma ligação durante a minha licença, era a minha supervisora dizendo que eu tinha sido promovida. Foi uma surpresa maravilhosa, principalmente em um período em que a mãe se sente insegura para retornar ao ambiente de trabalho”, explica.

Ao chegar na empresa para iniciar novamente as suas atividades profissionais, Hellen foi recepcionada pelo grupo de mães que fazem parte do programa. “Elas me ajudaram muito, principalmente com o período de adaptação da Manuela na escola e em nossas trocas eu percebia que não era a única que estava passando por isso. Então ficava mais fácil me adaptar”, enfatiza.

No programa “Mãe Amiga”, que integra essa iniciativa de parentalidade, colaboradoras mais experientes, que passaram pela vivência de retornar ao trabalho após o fim da licença maternidade, acolhem as colegas em processo de transição. Com essa palavra amiga, a adaptação ao mercado de trabalho é feita de forma mais humanizada. Durante 60 dias, as novas mamães são acompanhadas em ações que amenizam a ansiedade e qualquer outra reação gerada pelo distanciamento do bebê.

Graciele Ferreira Lima de Oliveira, assistente de Contratos da empresa na Unidade de Suzano (SP), faz parte do “Mãe Amiga” desde o início do projeto. “A minha experiência na Suzano enquanto mãe do Davi, de 2 anos, e profissional tem sido incrível. Fui muito bem acolhida no retorno às atividades pelos meus colegas de equipe e assistida desde o pré-natal até o pós-parto pelas equipes dos Programas Faz Bem e de Parentalidade, como o Mãe Amiga, realizados pela empresa. Devido aos resultados que eu tive, decidi fazer parte do projeto. Essa troca com outras mães nos faz perceber que não estamos sozinhas nessa jornada, que não precisamos ser perfeitas e que toda fase difícil passa e traz grandes aprendizados. É a prática perfeita do ‘Juntos somos mais fortes’”, finaliza Graciele.

Além disso, as famílias na Suzano ainda contam com outra iniciativa que integra o Programa de Parentalidade da empresa: o Bebê Saudável, que tem como objetivo oferecer às gestantes acompanhamento completo com equipe multidisciplinar que irão guiar as famílias durante todos os passos da gestação e no pós-parto. São enfermeiros(as) obstetras, psicólogos(as), nutricionistas e outros profissionais de saúde que fornecerão orientações para manterem a qualidade de vida nessa fase tão importante.

“Na Suzano, nossa preocupação com a família de nossos colaboradores e nossas colaboradoras se inicia nos primeiros passos da nova jornada, desde o começo com o Programa Bebê Saudável até a última etapa, que é o retorno humanizado ao ambiente de trabalho”, complementa Rachel Velloso.