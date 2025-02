Suzano firma parceria de longo prazo com a startup israelense Marvin

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos a partir do eucalipto, anunciou um acordo de longo prazo com a startup israelense Marvin, especializada em tecnologia para o setor florestal. A parceria visa aprimorar a gestão e a produtividade das florestas plantadas da companhia por meio de soluções inovadoras.

Com o uso de inteligência artificial e análise de imagens, a Marvin oferece ferramentas para monitoramento e otimização de operações florestais. A expectativa é que a colaboração possibilite maior eficiência no manejo sustentável das áreas de plantio da fábrica, contribuindo para avanços em sustentabilidade e competitividade.

O acordo fortalece a estratégia da empresa de investir em inovação para aprimorar suas práticas ambientais e de gestão florestal. A companhia já utiliza diversas tecnologias para aumentar a produtividade com menor impacto ambiental, e a parceria com a Marvin reforça esse compromisso.

Segundo a Suzano, a adoção de soluções tecnológicas é fundamental para enfrentar desafios como mudanças climáticas e demanda crescente por produtos sustentáveis. A empresa acredita que a colaboração com startups inovadoras acelera o desenvolvimento de soluções que beneficiam todo o setor.

A parceria com a Marvin faz parte da estratégia de longo prazo da Suzano para ampliar o uso de tecnologias avançadas em suas operações. A empresa segue investindo em inovação para consolidar seu papel de liderança na indústria de bioprodutos.

Acordo amplia o uso de inteligência artificial na gestão florestal e sustentabilidade