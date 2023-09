Suzano firma parceria com Incubadora Social de Mogi para incentivar empreendedorismo

Com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação social e incentivar o desenvolvimento sustentável das comunidades, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, firmou parceria com a incubadora social de Mogi das Cruzes, local destinado à qualificação, profissionalização e a formação de grupos de empreendedores formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa da Suzano está alinhada aos Compromissos para Renovar a Vida ( https://compromissos-renovar-vida.suzano.com.br) que compõe um conjunto de 15 metas de longo prazo alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre eles, está o compromisso de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde a empresa mantém operações até 2030.

“Na Suzano acreditamos que só é bom pra nós, se for bom para o mundo e, a economia solidária é uma alternativa viável e transformadora para enfrentar as desigualdades sociais. Parcerias como essa buscam fortalecer os valores da cooperação, da autogestão, da democracia e da cidadania”, diz Adriano Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

Atualmente, dentre as atividades desenvolvidas pela incubadora estão a produção de artesanato, alimentos, cosméticos, hortaliças e serviços de costura e reciclagem. “Este espaço foi pensado para que os grupos de empreendedores sociais possam se qualificar, produzir e gerar renda.

Com o início das vendas, os empreendedores poderão organizar o caixa de forma sustentável para que possam buscar um espaço próprio e assim, dar lugar a novos grupos aqui na incubadora”, explica Vera Suzart Barbosa, Gerente do Programa Conduz, que integra a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mogi das Cruzes.

Para auxiliar com a inclusão digital dos grupos de empreendedores sociais que atuam na incubadora, a Suzano realizou a doação de 20 notebooks, que poderão ser utilizados para cursos e capacitações, além de agilizar a confecção de planejamentos e planilhas de negócios das iniciativas que fazem parte da incubadora. A parceria da Suzano com a Incubadora Social tem duração de dois anos e irá contribuir com ações de gestão, sustentabilidade e responsabilidade social dos empreendedores sociais que participam da iniciativa.