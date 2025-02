Suzano é premiada pelo Crosp por excelência em saúde bucal

Cidade ficou em 4º lugar no Estado e lidera ranking na região

Suzano recebeu na sexta-feira (24) um prêmio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) por seu desempenho no ranking estadual de Saúde Bucal. Com 95 pontos na classificação final, o município garantiu a quarta colocação no Estado para cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes, além de liderar no Alto Tietê.

A premiação reconhece as boas práticas em áreas como financiamento em saúde, controle social, atenção primária e especializada, vigilância em saúde, promoção da saúde bucal e qualificação dos profissionais. A cerimônia ocorreu no Expo Center Norte (SP), durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp).

O evento contou com a presença da diretora de Atenção à Saúde de Suzano, Cintia Steffens Watanabe, da coordenadora de Saúde Bucal do município, Edimara Chiasso, do cirurgião-dentista Adriano Kawasaki (UBS Jardim Natal), da técnica de Saúde Bucal, Maria Helena dos Reis Silva, e da auxiliar de Saúde Bucal, Raquel de Jesus Oliveira.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou a equipe pelo reconhecimento. “Sabemos da importância deste trabalho e da competência com que as ações vêm sendo desenvolvidas na cidade”, afirmou. Já o prefeito Pedro Ishi destacou a relevância do prêmio. “Estamos entre os melhores do Estado, o que mostra que estamos no caminho certo, garantindo um atendimento de qualidade para a população”, disse.

Créditos das fotos: Glaucia Paulino/Secop Suzano e Divulgação/Secop Suzano

Representantes de Suzano receberam a premiação durante evento no Expo Center Norte.