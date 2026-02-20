Suzano divulga cronograma da coleta domiciliar com dias e períodos por bairro

Programação da nova empresa organiza atendimento de segunda a sábado, além de rotas diárias e coleta aos domingos na área central

A Prefeitura de Suzano oficializou no domingo (15) o cronograma da nova empresa de coleta domiciliar de lixo, com a definição dos bairros atendidos em cada dia da semana e seus respectivos períodos, diurno ou noturno.

A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos em parceria com a Troupe Brasil Ltda., estabelece rotas fixas às segundas, quartas e sextas-feiras; terças, quintas-feiras e sábados; além de atendimentos diários em áreas específicas e coleta aos domingos na região central.

A organização busca garantir regularidade no serviço, evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas e orientar a população quanto ao melhor horário para disponibilizar o lixo nas calçadas. A recomendação é que os sacos sejam colocados pouco antes da passagem do caminhão, devidamente fechados e acondicionados.

Segundo a administração municipal, o planejamento foi estruturado com base na logística operacional de cada região, considerando densidade populacional e extensão territorial. O objetivo é assegurar eficiência na coleta e ampliar a previsibilidade para os moradores.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o cronograma reforça a organização do serviço: “A definição clara dos dias e períodos por bairro permite mais eficiência e reduz transtornos. Com a divulgação do cronograma, a população pode deixar o lixo para ser coletado nos dias e horários corretos”.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da divulgação detalhada do cronograma da nova empresa responsável pela coleta de lixo. “Estamos garantindo transparência e informação para que todos saibam exatamente quando a coleta ocorre. Trata-se de um serviço essencial para a saúde pública e para a qualidade de vida da população”, declarou.

A retomada dos serviços de coleta domiciliar em Suzano, viabilizados pela contratação emergencial da empresa Troupe Brasil Ltda., alcançou as três regiões da cidade e garantiu, até este domingo, a retirada de quase quatro mil toneladas.

O reforço deste trabalho foi necessário porque a empresa que deveria manter os serviços em dia paralisou as atividades na quinta-feira (5), mesmo recebendo os repasses em dia pela Prefeitura de Suzano. Por conta desta situação, a administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária no município no domingo (8), por não execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

A prefeitura reforça que resíduos volumosos, entulho e restos de construção civil não devem ser descartados junto ao lixo domiciliar, devendo seguir os canais específicos disponibilizados pelo município.

Segunda, quarta e sexta-feira

Nesses dias, a coleta ocorre em bairros como Jardim Altos de Suzano (noturno), Jardim Casa Branca e Chácara Casa Branca (noturno), Cidade Edson (noturno), Jardim Modelo (diurno), Vila Amorim e Vila Nova Amorim (diurno), Miguel Badra – Baixo (diurno), Jardim São José (diurno), Jardim Europa (diurno), Jardim Santa Inês (diurno) e Boa Vista, abrangendo as regiões do Planalto, Jaguari e Itapeti (diurno). O Jardim Imperador conta com atendimento diário, nos períodos diurno e noturno. O Centro Urbano também possui coleta diária noturna.

Terça, quinta-feira e sábado

A programação contempla bairros como Jardim Monte Cristo (noturno), Jardim Luela (noturno), Jardim Colorado (noturno), Jardim Quaresmeira (diurno), Palmeiras I, II e III (diurno), Vila Maluf (diurno), Jardim Belém (diurno), Jardim Leblon (diurno), Jardim Brasil (diurno), Chácara Ceres (diurno), Jardim Ouro Fino (diurno) e Jardim Dora (diurno). Já Jardim Planalto e Nova Ipelândia recebem coleta no período noturno.

Coletas diárias e especiais

O centro de Suzano possui coleta diária no período noturno e atendimento aos domingos nas ruas centrais da cidade. Os condomínios prediais implantados no município contam com coleta diária noturna, enquanto condomínios horizontais seguem programação alternada no período diurno. A administração municipal orienta que os moradores acompanhem o cronograma correspondente ao seu bairro e contribuam com a correta disposição dos resíduos, fortalecendo as ações de limpeza urbana em todo o município.

Crédito das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

Com contratação emergencial, a Prefeitura de Suzano realizou um cronograma entre os bairros