Suzano conquista 1º lugar em ranking nacional de combate ao desmatamento ilegal e gestão do lixo

Cidade ficou em 1º lugar entre 418 municípios avaliados em estudo nacional

Suzano conquistou o 1º lugar no ranking nacional de combate ao desmatamento ilegal e de gestão do lixo. O levantamento, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avaliou 418 cidades das cinco regiões do Brasil e mediu a capacidade dos municípios de promover qualidade de vida a partir de ações ambientais e de saneamento.

Segundo o estudo, a cidade se destacou nas categorias “Combate ao desmatamento ilegal” e “Destinação do lixo”, ambas inseridas nos subgrupos “Meio Ambiente” e “Saneamento”. O resultado, de acordo com a organização, reflete a implementação de medidas que têm servido como referência para outras administrações municipais.

A atuação de Suzano ganhou força em abril de 2022, quando foi criado o Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC). Desde então, já foram realizadas quase 40 ações de combate a crimes ambientais, em parceria com órgãos estaduais, municipais e conselhos profissionais.

Para ampliar a estrutura, a prefeitura criou a Sala de Operação de Fiscalização Integrada em Mananciais (Sofim). Em cada uma das ações conduzidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estiveram presentes representantes da Polícia Militar Ambiental, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM); do Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura; da Fiscalização Municipal de Obras, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB); e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); além de integrantes dos Conselhos Regionais dos Corretores de Imóveis (Creci) e de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) e Arquitetos (CAU).

Os ecopontos de Suzano recebem materiais da construção civil, como tábuas, tijolos, telhas, tubulações e pisos, além de latas de tinta vazias, resíduos de podas, jardinagem e recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor. Atualmente, estão em funcionamento quatro unidades: no Parque Maria Helena, na Marginal do Una, na Vila Figueira, no Jardim Dona Benta e no bairro Cidade Boa Vista.

Já a Central de Triagem do Miguel Badra recebe parte do material coletado na coleta seletiva, onde catadores da cooperativa Univence realizam a separação e destinam os resíduos para empresas recicladoras da região.

Outro serviço é a operação “Cata-Treco”, realizada pela Secretaria Municipal de Governo, que recolhe diretamente nas casas móveis, colchões, eletrodomésticos e utensílios sem uso. Pneus, vidros e entulho de construção civil não fazem parte da coleta.

Também pioneiro no Alto Tietê, o programa “Caçamba Verde” cadastra empresas que atuam com coleta de resíduos da construção civil e permite rastrear o destino do material até sua destinação final correta.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que os inúmeros serviços buscam garantir as condições necessárias para que a cidade possa estar protegida dos crimes ambientais. “Temos uma mobilização para garantir a fiscalização das nossas áreas de preservação. Por isso, temos uma estrutura, que foi montada durante a gestão do prefeito Rodrigo, capaz de acolher as denúncias e proporcionar que os serviços essenciais cheguem em toda a cidade, beneficiando cada vez mais munícipes com o trabalho. Nesse momento, temos que celebrar tudo que temos feito para cuidar dos nossos recursos naturais”, afirmou.





