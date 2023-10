Suzano começa atendimento do Refis 2023

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano deu inícioao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) 2023. O atendimento está sendo feito via WhatsApp, pelo telefone do setor de Dívida Ativa (11) 4745-2008, por meio da assistente virtual Suzy; ou de forma presencial, das 8 às 16 horas, nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), tanto na região central, na avenida Paulo Portela, 210, quanto na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301. Esta última unidade está instalada no interior do Supermercado Nagumo, que fica no Jardim Dona Benta.

Pelo site da administração municipal (www.suzano.sp.gov.br), na parte superior da página virtual, onde está disponibilizado o carrossel de notícias, o munícipe também pode ser direcionado ao atendimento on-line do Refis. A adesão deve ser feita até 22 de dezembro deste ano e o benefício abrange todos os tributos municipais em atraso, executados ou não. A iniciativa possibilita que os contribuintes que estão em débito com a administração municipal possam liquidar essas dívidas com até 100% de desconto em juros e multas.

Para quem

Poderão aderir aqueles que têm dívidas de até cinco anos em tributos como Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que o pagamento poderá ser feito à vista ou em até 24 prestações. Os descontos são graduais, dependendo da quantidade de parcelas que serão acordadas.

De acordo com o secretário de Finanças, Itamar Viana, a prefeitura tem proporcionado ferramentas que garantam ao cidadão as condições necessárias para que todos recebam as orientações pertinentes ao Refis. “É muito importante que os munícipes estejam em dia com a cidade, quitando seus débitos e contribuindo para uma Suzano cada dia melhor. Por isso, estamos ofertando também o atendimento pelo WhatsApp, que traz mais conforto aos moradores e agilidade na prestação das informações”, declarou Viana.