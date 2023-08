Suzano celebra o compromisso e impacto do Programa Voluntariar na região de Suzano

O Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 28 de agosto, é uma data especial dedicada a reconhecer e celebrar o poder transformador do voluntariado. A iniciativa busca destacar a importância das pessoas que atuam compartilhando seu tempo, conhecimento e talento, sendo protagonistas da mudança e desenvolvendo atividades voluntárias que beneficiem a sociedade e causem um impacto social positivo. A Suzano, por meio do Programa Voluntariar, atua há mais de 20 anos guiada por seus direcionadores de cultura, promovendo o exercício da cidadania, incentivando e reconhecendo o protagonismo social nas localidades onde atua, trabalhando pela educação, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão.

A companhia contou no primeiro semestre de 2023 com mais de 7 mil pessoas beneficiadas por meio das ações desenvolvidas pelo programa em todo o Brasil. As iniciativas contaram com mais de 2.000 voluntários(as) entre colaboradores(as), familiares e prestadores(as) de serviço, com um engajamento de 57% homens, 43% mulheres, totalizando 5.284 horas voluntárias em 41 unidades participantes.

Somente na região de Suzano, nos últimos cinco anos, cerca de 3.000 pessoas foram beneficiadas pelos projetos realizados pela companhia, envolvendo mais 1.000 voluntários(as). Em 2023, contamos com mais de mais de 260 pessoas voluntárias, que atuaram em iniciativas como: Programa Formare, desenvolvido em parceria com a Fundação Iochpe – com o objetivo de capacitar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho e conta com a participação de colaboradores(as), seus familiares e prestadores(as) de serviço, que atuam como voluntários(as) e compartilham seus conhecimentos com os(as) jovens.

Desde 2005, por meio do projeto, na região de Suzano mais de 262 jovens já foram formados(as) pelo programa, desses 68% estão inseridos(as) no mercado de trabalho e 46% inseridos(as) na própria companhia. Além do Formare, aconteceu no primeiro semestre de 2023 o plantio de árvores em parceria com a Prefeitura de Suzano no Parque Max Feffer, com a participação de mais de 100 pessoas voluntárias, entre colaboradores(as), prestadores(as) de serviço, familiares e parceiros.

Outra iniciativa de voluntariado desenvolvida pela empresa é o Programa Contribuindo Para o Futuro, em parceria com o Instituto Joule, que tem o objetivo de potencializar a atuação voluntária de Trainees Suzano, que atuam prestando mentoria on-line de carreira para pessoas universitárias priorizando o compromisso de beneficiar um público alinhado com a estratégia da companhia de diversidade, equidade e inclusão. Nesse programa, 53% das pessoas atendidas nos dois últimos anos estão atuando no mercado de trabalho durante e/ou após a mentoria e, em 2023, acontece a 3ª edição da iniciativa contando com participação de 31 Trainees de diversas unidades da empresa, impactando 31 pessoas de diversas regiões do País.

Atualmente, a Suzano está entre as finalistas do Prêmio Aplaude, na categoria #Compartilha, com destaque em Educação com o Programa Formare. Essa é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial – CBVE, de natureza simbólica e representativa, que reconhece a atuação de organizações empresariais, organizações comunitárias e comitês de voluntários responsáveis por atividades que compartilham, colaboram e inspiram um País melhor produzindo impactos transformadores na sociedade.

“Na Suzano acreditamos na importância de gerar e compartilhar valor, disponibilizando tempo e talento para contribuir na construção de um mundo melhor. Nós temos muito orgulho de engajar nosso público interno, seus familiares e parceiros no trabalho genuíno do voluntariado e ver o potencial desse movimento pelo Brasil, inclusive por meio do Programa Formare, reforçando o nosso propósito de transformação social. Por isso, neste Dia do Voluntariado, gostaríamos de parabenizar as pessoas que inspiram e transformam, construindo o futuro que queremos para as próximas gerações”, reforça Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano.