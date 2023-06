Suzano anuncia renovação de 120 ônibus circulares

A Prefeitura de Suzano e a empresa Radial Mais Transporte, concessionária do serviço de transporte público no município, anunciaram a renovação dos 120 ônibus que compõem a frota da cidade. Outros 23 carros serão entregues até o fim do ano e os 90 restantes devem entrar em circulação a partir de 2024. Para garantir a substituição integral da frota, a Radial vai investir mais de R$ 100 milhões.

Todos os ônibus são modelos 2023/2024, da marca Caio Apache Vip V Mercedes-Benz OF-1721/59, equipados com tomadas USB e elevador, de forma a garantir a acessibilidade necessária para Pessoas com Deficiência (PCD). A capacidade de cada veículo é de 82 passageiros, com 41 assentos. Eles percorrerão as linhas municipais hoje existentes, com os itinerários já estabelecidos. Nos próximos dias, os sete novos ônibus já estarão nas ruas.

Além dos ônibus, o prefeito Rodrigo Ashiuchi aproveitou a cerimônia para informar sobre os novos serviços que deverão contemplar a mobilidade urbana do município, entre elas estão a criação de seis de novas linhas, que estão sendo definidas por meio de estudos elaborados junto à população, para que o transporte contemple novas localidades, beneficiando aproximadamente 2 mil pessoas. Também está no radar da Secretaria a implantação de 50 novos abrigos de ônibus no período de um ano, a começar por esse mês, garantindo mais conforto para a população.

Ainda no evento, foi divulgada uma nova linha que ligará, por meio de ônibus elétrico, o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, para o futuro Terminal Sul, que deverá ser inaugurado no ano que vem no distrito de Palmeiras. Entre outras novidades, também foi confirmada a instalação de um terminal de vans para atender aos usuários que forem utilizar os serviços do Poupatempo da cidade.