Suzano anuncia compra de empresas nos estados de SP, MS, BA e ES

A Suzano anunciou o contrato para a aquisição da totalidade das participações societárias detidas por empresas titulares de ativos imobiliários e negócios em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo, envolvendo 206 mil hectares. A operação totaliza US$ 667 milhões, montante a ser pago entre 2022 e 2023, e está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Assembleia de Acionistas da Suzano.

A operação visa ampliar a eficiência operacional da Suzano, em linha com sua estratégia de ser referência em competitividade global na produção de celulose, bem como garantir e melhorar o aproveitamento e custo de base florestal em regiões estratégicas às suas operações no longo prazo. Quase a totalidade das operações das empresas adquiridas já é explorada pela Suzano por meio de contratos de parceria florestal celebrados em 2013.

Presidente Walter Shalka diz que operação traz uma maior eficiência e menor dependência de madeira de terceiros

“A Suzano possui atualmente um custo de dívida bastante competitivo e disponibilidade de caixa para adquirir esses ativos e garantir, dessa forma, uma maior eficiência operacional e menor dependência de madeira de terceiros no longo prazo. Isto porque, com a fusão, tais áreas tornaram-se ainda mais estratégicas para a nova companhia”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.

A negociação prevê que aproximadamente 50% do montante será pago após a conclusão da transação e o restante será desembolsado um ano após o primeiro pagamento.