Suzano abre inscrições para Programas de Estágio 2023

A Suzano está com as inscrições abertas para os Programas de Estágio 2023, que contemplam estudantes dos Ensinos Superior e Técnico. Ao todo, serão mais de 150 vagas para atuação nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, nos estados de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Ceará.

Para o programa ‘’Raízes do Futuro’’, que contempla o Ensino Superior, estudantes de qualquer graduação com formatura prevista entre julho de 2024 a julho de 2025 podem participar do processo seletivo. Já para o ‘’Plante o Futuro’’, devem se inscrever alunos e alunas do Ensino Técnico, que possuem mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no período diurno. Conhecimento no idioma inglês não é exigência para a participação em ambos os processos.

A previsão é que os novos talentos iniciem os Programas de Estágio da Suzano em agosto de 2023. O processo de seleção será realizado em formato 100% online, considerando quatro etapas principais: inscrições e avaliações, fit cultural, desafio online com cases de negócio e entrevistas finais de seleção.

Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, os programas também oferecem benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais.

As inscrições estão abertas até o final de abril. Para se inscrever nos Programas de Estágio da Suzano, basta acessar: https://linklist.bio/talentosuzano.