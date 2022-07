Suzano abre inscrições para programa exclusivo para pessoas com deficiência

A Suzano abriu as inscrições para o Programa Toda Forma, iniciativa exclusiva para pessoas com deficiência, focada no desenvolvimento e carreira de potenciais talentos. Para participar do processo seletivo é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, Ensino Médio completo – para vagas de assistentes –, Ensino Superior em curso ou completo – para vagas de analistas –, além de disponibilidade para atuação na respectiva unidade da companhia. As pessoas interessadas poderão realizar as suas inscrições até o dia 18 de julho, por meio do site www.suzano.com.br/programatodaforma/.

O processo seletivo será 100% online e contará com a parceria da Talento Incluir, consultoria especializada na contratação de pessoas com deficiência. A seleção visa proporcionar a melhor experiência aos participantes e será desenvolvida em três etapas principais: inscrição, entrevista com a consultoria e, por fim, entrevista com a liderança da Suzano.

Com contratação prevista para agosto, as pessoas contratadas passarão por treinamentos comportamentais e técnicos. A etapa comportamental, desenvolvida pela consultoria, será focada em quatro temas principais: protagonismo e proatividade, comunicação como aliada do crescimento profissional, inteligência emocional e, por fim, carreira, crescimento e conquistas profissionais. Já a parte técnica será desenvolvida de forma personalizada pela equipe da Suzano, após a aprovação da pessoa para a vaga selecionada.

As vagas oferecidas são para atuar nas cidades de Suzano, Limeira e Jacareí, todas no estado de São Paulo; Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul; Mucuri, na Bahia; e Imperatriz, no Maranhão. Além disso, os novos talentos terão acesso a benefícios como assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou, refeitório e fretado nas unidades industriais, além de GymPass e cesta de Natal.

“O Programa Toda Forma está intrinsecamente atrelado à cultura de diversidade da Suzano e alinhado com os valores da companhia e com as nossas metas de longo prazo, também chamadas de Compromissos para Renovar a Vida. Entre elas está o nosso objetivo de garantir 100% de acessibilidade e um ambiente 100% inclusivo às pessoas com deficiência em nossas fábricas e escritórios até 2025”, afirma Bernardo Mansur, gerente executivo de Recursos Humanos.

Além do desenvolvimento dos colaboradores e colaboradoras com deficiência, os respectivos gestores também passarão por um processo de preparação, para que estejam aptos a receberem os novos integrantes de suas equipes. Esse treinamento será feito em parceria com a consultoria especializada parceira da Suzano.