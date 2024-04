Surto de dengue preocupa mogianos

Até o dia 8 de abril, Mogi das Cruzes registrou um total alarmante de 2.217 casos confirmados de dengue, com outras 5.206 notificações suspeitas ainda aguardando resultados de exames. Diante desse cenário preocupante, os moradores expressaram suas opiniões e preocupações com relação à doença e às medidas adotadas pelas autoridades.

Para a autônoma Edina Messias, a conscientização é fundamental, porém lamenta a falta de vigilância por parte de alguns vizinhos. “Retirei todos os vasos de plantas que acumulavam água, mas infelizmente minha vizinhança não está tão atenta”, afirmou.

A dona de casa Edomice Alves de Oliveira destacou a ausência de ações diretas em seu bairro, reclamando da falta de nebulização. “No meu bairro, não há qualquer fumacê sendo aplicado”, disse.

A auxiliar de enfermagem Alexandra Aparecida Campos Rodrigues criticou a demora na disponibilização da vacina, sugerindo que o surto poderia ter sido evitado com medidas preventivas mais eficazes.

A nebulização, conhecida como fumacê, continua sendo uma medida adotada pelo município em situações específicas. De acordo com a Prefeitura, a ação acontece em vários bairros, de acordo com o número de casos, mas, questionada, não informou os locais onde a nebulização é aplicada, mas reforçou que o fumacê não combate criadouros ou larvas do mosquito. Desde o final de fevereiro, Mogi oferece atendimento sem agendamento prévio para casos suspeitos de dengue em todas as unidades de saúde da cidade, além de intensificar os serviços de urgência e emergência para lidar com a alta demanda.