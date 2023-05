Sub-18 feminino do Sesi Mogi é tricampeão brasileiro de Hockey5’s

As atletas do time feminino de Hóquei sub-18 do Sesi Mogi conquistaram o tricampeonato brasileiro de Hockey5’s. O campeonato foi realizado neste fim de semana, em Canoas-RS, e contou com 10 equipes vindas da região Sudeste e Sul do Brasil.

O time mogiano venceu o torneio de forma invicta e, na final, derrotou o Grêmio Interlagos por 4×0. A atleta Ana Santana foi artilheira é melhor atleta da competição.

O Sesi Mogi vem se destacando nas competições nacionais. Na semana passada, a equipe masculina de Sub-18 também trouxe o tricampeonato brasileiro de Hockey5’s.