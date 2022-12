Studio Bem Me Quero completa dois anos

Quem entra no Bem Me Quero Studio, localizado na Vila Helio, uma das regiões mais charmosas da cidade, já percebe que é um salão de beleza diferente do que vemos por aí. Misturando cenários modernos com ares bucólicos, o espaço tem caído na graça das mulheres que querem cuidar da beleza com excelentes profissionais da área.

E, no mês em que completa dois anos, o salão tem bastante para comemorar. A agenda vive cheia e, nas redes sociais, o trabalho é extremamente elogiado. Tanto no perfil do salão, @eunobemmequero ,quanto no da proprietária do local e haistylist Kauany Lima, @kauanyecabelo, os elogios são recorrentes. “Arrasam demais”, “Eu ainda irei fazer meu cabelo com você, super profissional”, “Você tem mãos de fada, este trabalho está impecável” são apenas alguns dos comentários que reforçam que o trabalho ali é levado a sério.

E Kauany não poderia estar mais feliz com o sucesso do salão. Aberto em plena pandemia, quando as regras de funcionamento do comércio mudavam praticamente toda a semana, a profissional orgulha-se da coragem que teve para abrir o seu negócio próprio. “Decidi abrir o estúdio em um momento muito delicado para o país. Foram dois anos de muita dedicação, ao lado de uma equipe maravilhosa. Fico feliz de ver cada cliente feliz, com um sorriso, porque sei que resgatamos a autoestima delas. É a realização de um sonho”, conta Kauany, que é especialista em visagismo e colorimetria e se destaca com os seus trabalhos com loiros e iluminados.

Foto: Ateliê de Retratos Si Balthazar

Outros serviços

Além dos tratamentos capilares e até penteados, o Bem Me Quero oferece manicure, pedicure, maquiagem, extensão de cílios e design de sobrancelha. O salão funciona de terça a sábado, das 9h às 19h.

