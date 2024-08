Steak’s e Chopp Itapety cuidam da sua festa

Desde 1994, oferecendo qualidade para os clientes

Rafael Ferreira Ivanhes e Francisco Fernandes Ivanhes são os diretores do Grupo Steak’s e Chopp Itapety, em Mogi das Cruzes, conhecidos pelos produtos que oferecem a seus clientes.

Com abertura em 1994, pelo Francisco, o Steak’s iniciou sua jornada fabricando os primeiros espetinhos para festas de fim de ano, sempre com a determinação de oferecer o melhor em qualidade e sabor.

A visão empreendedora e o amor pela culinária, principalmente, pelo churrasco, deram origem ao Steak’s como uma opção gastronômica e saborosa. Afinal, os sócios vendem espetinhos para churrasco, produzem e distribuem gelo, bem como o Chopp Itapety, característico na cidade por ser marca própria e exclusiva, e a realização de churrascos em eventos, como casamentos, confraternização, aniversários e festas corporativas.

De acordo com Rafael, o estabelecimento se destaca pelo comprometimento. “Estamos há 30 anos no mercado, respeitando o nosso compromisso com o cliente e com os nossos produtos”, revela.

A empresa atende vários segmentos dentro do mercado atacadista e varejista. Atingindo o seu público com pequenos pacotes de espetos até festividades que chegam a 20 mil convidados, carnes macias e temperadas, prontas para assar, são encontradas no Steak’s. “Gostamos de proporcionar praticidade e sabor irresistível para os nossos clientes”, conta Rafael.

A variedade encontrada no Steak’s inclui espetinhos bovinos, de frango, linguiça, kafta e queijo coalho. Além disso, a loja possui kit churrasco para as celebrações e locações de caixas térmicas, para manter as bebidas geladas durante o evento.

Como bebida, o destaque vai para o Chopp Itapety. Por ser exclusivo e produzido pelo Steak’s com matérias-primas importadas e mantido em câmara fria, faz sucesso em qualquer ocasião que precise de uma bebida de qualidade.

O chopp, disponível em diversas opções de litragem e variedades, como Pilsen, escura, vinho, puro malte e IPA, é uma excelente opção para eventos privados, sendo também uma solução perfeita para choperias e bares. “Oferecemos tanto a venda como o comodato de chopp, torre de chopp, luminoso, banner, bolacha, copos de vidro e descartáveis personalizados com a marca”, comenta o sócio.

“Também servimos acompanhamentos nas festas, como arroz, maionese, vinagrete, farofa e saladas frescas. Cuidamos de todos os detalhes”, finaliza.

O endereço do Steak’s e do Chopp Itapety é Rua José Malozze, 966, Mogilar. Informações devem ser solicitadas pelos telefones: (11)47904474 / (11) 99808-4668 (WhatsApp), ou pela rede social: @gruposteaks.

Crédito das fotos: May Rabello



Chopp é uma excelente opção para todos os tipos de evento. No Steak’s, você encontra diversos tipos de espetinhos