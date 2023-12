Sr. Antonini: o sabor da comida caseira

O Restaurante Sr. Antonini tem uma história que vai além das deliciosas iguarias que servem. O nome do estabelecimento é uma emocionante homenagem à avó de Douglas Maciel, que pronunciava o nome do neto, Anthony, de maneira peculiar: Antonini. Após seu falecimento, Douglas e o esposo Gilmar decidiram usar a nomenclatura no restaurante, como uma marca que transcende gerações.

A trajetória do Sr. Antonini teve início após uma sociedade mal-sucedida em 2018. No entanto, isso não foi um impedimento para seguir em frente. Em 2019, a família inaugurou a Cantina Sr. Antonini, localizada no centro da cidade. A receptividade calorosa dos clientes impulsionou a expansão do negócio, levando à abertura do restaurante Sr. Antonini, que ocupa seu local atual. Em 2020, a decisão de concentrar esforços exclusivamente no restaurante Sr. Antonini foi tomada, consolidando assim sua presença no cenário gastronômico local.

Atualmente, o Sr. Antonini conta com duas lojas no iFood, além de oferecer um serviço de entrega próprio pelo deliveryantonini.com.br. A próxima adição ao cardápio online será o “Frango Senhor Antonini”, uma novidade que promete conquistar ainda mais paladares.

Olhando para o futuro, a visão do Restaurante Sr. Antonini inclui a abertura de duas cozinhas nas cidades de Suzano, Poá e Guararema, solidificando sua posição como uma referência culinária na região.

Cardápio

A influência culinária que permeia cada prato tem uma inspiração especial: a mãe de Douglas, dona Solange, uma habilidosa cozinheira. O tempero marcante do Sr. Antonini destaca-se pelo uso abundante de ervas naturais, como coentro, e pela variedade de legumes. Com mais de 40 opções no cardápio, o restaurante visa atender a todos os gostos, desde os vegetarianos até os que apreciam uma ampla diversidade gastronômica.

Dentre os pratos mais populares, a feijoada do Sr. Antonini recebeu o reconhecimento em 2020, sendo eleita a melhor de Mogi pela Mogi Web. O feijão tropeiro também ocupa posição de destaque, enquanto os diversos escondidinhos, como carne seca, carne moída, camarão, toscana e pizza, encantam os clientes com sabores irresistíveis. Além disso, o festival de cheddar, acompanhando pratos como frango e bife, acrescenta uma dose extra de sabor ao cardápio.

Em relação aos horários de funcionamento durante as festividades, o Sr. Antonini fecha apenas nos dias 24 e 25 de dezembro, retomando suas atividades normalmente no dia 26. Para o Ano Novo, o descanso ocorre nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, voltando a receber clientes a partir do dia 2.

“O Restaurante Sr. Antonini não é apenas um local para apreciar boa comida; é um pedaço de história familiar servido à mesa, onde cada prato conta uma história de amor, dedicação e tradição”, dizem os proprietários.

Sr. Antonini

Rua Engenheiro Eugênio Motta, 31 – Centro

Tel: (11) 94417-1610

deliveryantonini.com.br