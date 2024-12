Sponta Pizzas possui cardápio diferenciado aos clientes

A Sponta Pizzas, localizada no hotel Ibis, em Mogi das Cruzes, desde junho deste ano, é conhecida por suas famosas pizzas neonapolitanas.

Seguindo uma tradição, as pizzas neonapolitanas são um upgrade da receita tradicional de Nápoles, na Itália, somado a um toque de modernidade. As massas da Sponta possuem um diferencial, pois passam por um processo de fermentação lenta em temperatura controlada, fazendo com que a massa fique crocante.

Além disso, o molho de tomate é feito de maneira artesanal na própria cozinha do local, garantindo a qualidade em todos os itens que formam uma pizza irresistível, com sabor e aroma inconfundíveis.

De acordo com a gerente geral, Luciana Barrak, “os recheios são preparados com ingredientes selecionados e frescos, para trazer a uma experiência gastronômica excepcional”. Todos os passos são pensados para explorar e extrair o melhor da pizza.

O cardápio é recheado e conta com alternativas para todos os gostos, destacando-se a opção que leva o nome da pizzaria, a saborosa Sponta é feita com muçarela de búfala, queijo gruyere, presunto parma, tomate grape e orégano.

Entre as delícias do cardápio, que inclui pizzas neonapolitanas salgadas e doces, está uma das mais conhecidas entre os seus frequentadores, a famosa Marguerita. Além disso, a Sponta também serve drinks diferenciados, que caíram no gosto do seu público.

Como a pizzaria se localiza dentro do hotel, Luciana comenta que a ideia é sempre servir os hóspedes e os clientes de Mogi das Cruzes e região com o melhor atendimento, superando as expectativas, tanto no paladar quanto nos cuidados que cada colaborador oferece aos amigos e consumidores.

Ainda de acordo com a gerente geral, o restaurante funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 22h30, exceto feriados. O endereço é: avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 372. Para mais informações sobre o local, o contato pode ser feito pelo e-mail h7823-re@accor.com, ou através do telefone 11 2813-3800. A rede social é @SpontaMogidasCruzes.

Localizada no hotel Ibis, a pizzaria atende seus clientes como pizzas saborosas e atendimento impecável