Sparkling Festival é inédito em Mogi das Cruzes

Evento sobre vinhos acontecerá nos dias 20 e 21 de julho

Apreciadores e apaixonados por vinhos poderão provar cerca de 200 rótulos, entre nacionais e importados, durante o Sparkling Festival, nos dias 20 e 21 de julho. O evento é inédito na cidade e acontecerá no Mogi Shopping.

Durante um período médio de três horas, os visitantes terão à disposição cerca de 200 rótulos, entre os melhores vinhos do mundo, nacionais e importados, para degustação, acompanhados de queijos e petiscos. E, na animação, para dar um toque ainda mais especial, show de jazz.

Durante o evento, além de experimentar a ampla variedade de vinhos nos estandes, o público ainda poderá adquirir aqueles que mais agradaram, com preços mais atraentes, comprando diretamente dos expositores.

O festival terá ainda feirinha criativa de gastronomia artesanal, com opções de queijos, azeites e outros complementos, para quem quiser adquirir produtos.

Também para aprimorar os seus conhecimentos, os amantes do vinho poderão participar de duas palestras: “Borbulhas do Brasil”, sobre espumantes, e “Técnicas de Harmonização”. Cada palestra terá 40 minutos em média. Não há necessidade de inscrição.

O festival acontecerá no espaço ao lado da loja Hering e será aberto ao público. No dia 20 (sábado), funcionará das 14h às 21h; no dia 21 (domingo), das 14h às 20h; no dia 19 (sexta-feira), haverá sessão exclusiva para convidados, das 18h às 21h.

Ingressos antecipados saem a partir de R$ 99, com direito ao kit com uma taça de cristal oficial do evento e ecobag exclusiva. Ao comprar o ingresso, o visitante escolhe dia e horário que deseja participar da degustação. Vendas somente on-line, pelo link (https://www.ingresse.com/sparkling-festival-mogi-shopping/).

O Sparkling Festival é uma realização da Casa Vitis em parceria com o Mogi Shopping, que fica na fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia.

Mais informações pelo aplicativo, redes sociais (@mogishopping), site (www.mogishopping.com.br), ou telefone (11) 4798-8800.

Cerca de 200 rótulos estarão disponíveis para os participantes