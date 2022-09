SP prorroga Campanha de Multivacinação e contra Poliomielite até 30 de setembro

A Campanha de Multivacinação e contra a Poliomielite promovida pelo Governo de SP será ampliada até o final de setembro. A ação alcançou, até o momento, 33,4% de crianças entre 1 e 4 anos contra a poliomielite, ultrapassando 792 mil doses aplicadas. Para aqueles que têm até 15 anos, o comparecimento foi de 8% e, destes, 57,5% receberam algum imunizante para atualizar a caderneta de vacinação.

Além da vacina contra poliomielite, estão disponíveis as vacinas BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b – também doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

“A prorrogação deste prazo é mais uma oportunidade para que os responsáveis levem crianças e adolescentes a um posto de vacinação para serem imunizados. Esse cuidado é fundamental para a proteção destes jovens e para evitar que doenças erradicadas voltem a circular”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang D’Agostini.

SP conta com 9,1 milhão de crianças e adolescentes nesta faixa etária e os responsáveis devem levá-los aos postos de vacinação com a caderneta para que os profissionais da Saúde confiram se a imunização está em dia. As estratégias de imunização são definidas pelos municípios.