Som das Onze e Meia do Clube de Campo de fevereiro tem música para todos os gostos

O mês de fevereiro no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CMMC) promete ser repleto de ritmos envolventes e animação com o projeto musical “Som das Onze e Meia”. Com a proximidade do Carnaval, os dois primeiros domingos do mês serão dedicados ao ritmo contagiante do samba. A programação começou no fim de semana, dia 4 de fevereiro, com o grupo “Samba & Canção” e o melhor do samba raiz, já iniciando o clima de folia no complexo de esportes e lazer mogiano.

Já no dia 11 de fevereiro, o grupo “Nosso Samba” será parte integrante da programação de carnaval “Folia na Praça”, prometendo uma tarde cheia de alegria e descontração.

No dia 18 de fevereiro, o “Som das Onze e Meia” apresentará “Monny e os Marianos”, uma atração dedicada aos amantes do rock clássico dos anos 2000 e do pop.

Fechando o mês, no dia 25 de fevereiro, a Banda Maury subirá ao palco para encantar os associados com uma mistura envolvente de jazz e blues, trazendo uma proposta diferenciada para os apreciadores de sonoridades refinadas e melodias cativantes.

Segundo a diretora social do CCMC, Karin Camargo, o objetivo do “Som das Onze e Meia” vai além de proporcionar entretenimento e boa diversidade musical: “Nós queremos exaltar e prestigiar artistas da região, promovendo a diversidade musical e enaltecendo o talento local. Ao investir no artista do Alto Tietê, estamos contribuindo para o desenvolvimento cultural e econômico de nossa região, celebrando o que temos de melhor por aqui”, destacou.