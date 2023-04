Socorro recebe programa de recapeamento Nova Mogi

Nesta semana, o Programa Nova Mogi Pavimentação chega à avenida São Paulo, no Socorro e à rua Francisco Franco, no Centro. Os serviços de recuperação das guias e sarjetas começarsm nesta terça-feira (11/04) nas duas vias. Posteriormente, será feita a fresagem do asfalto antigo para a implantação da nova massa asfáltica.

Ao mesmo tempo, as obras seguem na rua Thuller, no distrito de Braz Cubas. Agora, os trabalhos de recapeamento estão no Jardim Universo, em direção à avenida Japão. No Jardim Camila, as obras de melhorias também continuam na avenida José Glicério de Melo. Nesta via, o serviço é mais complexo e feito por etapas, primeiramente com intervenções no sistema de drenagem para depois ser feita a recuperação asfáltica.

Para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Por isso, os motoristas precisam ter atenção – todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.

“Os principais corredores viários da cidade estão sendo recuperados. Isso é mais segurança, mais fluidez viária e dignidade para os moradores destas regiões. Paralelamente, reforçamos a Operação Tapa-Buraco, para cuidar das demais vias. Agora, com a diminuição das chuvas, o resultado destas ações complementares será ainda mais efetivo. A malha asfáltica do município é antiga e precisa destas melhorias”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.