SoberAna aposta em peças diferenciadas, com brincos com a bandeira do Brasil

A pouco mais de 15 dias para o início da Copa do Mundo, começa a correria para achar aquele look perfeito para torcer pela seleção. Além das tradicionais camisas e regatinhas com as cores do Brasil, muitas mulheres querem apostar no look completo de torcedora. E pensando nisso, a loja de semijoias SoberAna está apostando em brincos com a bandeira do Brasil, discretos mas bonitos para compor o look de torcida pela vinda do Hexa.

E a empresária Rafaella Reginato, proprietária da loja, pretende trazer outras novidades para este final de ano. “Estamos com as correntes de 80cm, lindas no banho em ouro e prata, para compor mixes que ficam maravilhosos nos looks”, diz Rafaella. E pensando também em opções de presente para o final do ano, a SoberAna tem peças especiais e diferenciadas para empresas que queiram presentear seus clientes e parceiros.

Rafaella adianta também que a loja está atenta às principais novidades e tendências para o verão. Ela adianta que a estação mais quente do ano será bem colorida. “O mix de pedras coloridas em um mesmo acessório, borboletas, pedrarias em rosa, várias pulseiras formando o efeito cascata, conjuntos de correntes e brincos e correntes com letras, palavras ou mini-frases estão vindo com tudo”, conta.

Como cuidar

Semijoias estão em alta. A qualidade das peças, aliada ao preço acessível, tem conquistado as clientes. Mas será que é preciso algum cuidado especial com estas peças? Rafaella dá uma dica: “Se possível, guarde as semijoias em saquinhos de veludo ou organza individuais, para evitar o atrito entre elas. Inclusive, a SoberAna oferece esse saquinho para suas clientes proteger suas peças”. Outra sugestão é manter as peças em uma gaveta ou longe da luz, para proteger da oxidação pelo calor.

