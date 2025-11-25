SLAM reúne autores e artistas do Alto Tietê

Evento agita literatura e artes em Mogi

A 2ª edição do SLAM (Salão Literário e Artístico Mogiano) chega com a missão de superar o sucesso do encontro realizado em novembro de 2024, no sábado (29), das 11h às 21h, no Patteo Urupema Shopping. Idealizado por Sheila Kuno (Kuno Editorial) e Margarete Brito (Caqui Literário), o evento reforça a importância da leitura e da arte como ferramentas de formação, memória e pertencimento, criando um espaço de encontro entre quem produz cultura e quem a acompanha no dia a dia.

Em sua segunda edição, o SLAM se consolida como um ponto de convergência para autores e artistas do Alto Tietê, propondo um ambiente de interação, troca e criação coletiva. A programação é ampla e inclusiva, voltada a todas as idades, e inclui lançamentos literários em que escritores locais apresentam suas obras mais recentes, rodas de conversa sobre literatura, arte e o papel da cultura na região, saraus que misturam poesia, música e outras expressões, além de apresentações que evidenciam a diversidade de talentos presentes no território.

Aberto a crianças, jovens, adultos e idosos, o Salão Literário e Artístico Mogiano se destaca por aproximar diferentes gerações em torno da produção cultural. Mais do que um evento pontual, o SLAM estimula a formação de redes colaborativas entre artistas e escritores, fortalecendo a cena cultural do Alto Tietê e ampliando as oportunidades de visibilidade para quem cria. Com entrada gratuita e sem necessidade de credenciamento prévio, a proposta é garantir que o acesso seja de fato democrático.

O impacto da primeira edição foi tão positivo que diversos autores já manifestaram interesse em participar novamente, incluindo convidados da região do Vale do Paraíba. Para esta nova edição, além das tradicionais sessões de autógrafos, lançamentos, saraus e rodas de conversa, a organização pretende ampliar o alcance do evento, incorporando outras linguagens artísticas, como dança, pintura, artesanato e outras manifestações. O sonho das idealizadoras é transformar o SLAM em um evento anual e, com o tempo, em um dos principais encontros literários e artísticos do Alto Tietê.

Entre os participantes está o escritor e pesquisador mogiano, Rosival dos Santos, conhecido como Rouxinol Mogi. Além de expor o livro “Mogy Antiga” — lançado em 2021 e com segunda edição em 2025 —, participará de uma roda de conversa com o escritor Roberto Bordin, mediada pelo arquiteto e escritor Paulo Pinhal, em que o tema central será a história de Mogi das Cruzes. Rosival também é membro da AMHAL (Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras), onde ocupa a cadeira 16, que tem como patrono o advogado, professor e escritor Abib Neto.

O trabalho de Rouxinol Mogi se estende ainda às páginas do jornal A Semana, onde ele assina a coluna Mogy Antiga. Quinzenalmente, o autor apresenta histórias, curiosidades e personagens que ajudam a preservar a memória de Mogi das Cruzes, conectando o passado à cidade que existe hoje. Sua presença no SLAM reforça o elo entre pesquisa histórica, literatura e identidade local, mostrando como a escrita pode manter viva a história de um lugar e de sua gente.

