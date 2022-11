Sincomério quer aplicativo com botão de pânico para lojas

O presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região), Valterli Martinez, e o diretor de Novos Negócios da entidade representativa, Márcio Junior, estiveram na Câmara de Mogi a fim de pedir apoio para iniciar o SAM (Sistema de Automonitoramento) entre os comerciantes da cidade.

A ideia é contar com tecnologia da empresa mogiana Spada Global Hightech Solutions, que funciona no Polo Digital de Mogi, para oferecer um aplicativo de segurança que reúna proprietários de lojas em rede. Além disso, a intenção é que a ferramenta ofereça botões de pânico — que poderão ser físicos ou disponibilizados virtualmente no celular — a baixo custo, isto é, por menos de R$ 10 reais ao mês a cada estabelecimento comercial.

Segundo Martinez, o Sincomércio quer suporte político e legislativo para estabelecer convênios com a Guarda Municipal e parcerias com a Polícia Militar. O propósito é que as forças de segurança também contribuam com o SAM. “Se a PM e a Guarda Municipal tiverem acesso ao sistema e ajudarem no monitoramento, poderão reagir em tempo real, conforme o botão do pânico for acionado. Assim, agilizaremos o atendimento das ocorrências. Pode ter botão físico na loja ou um botão virtual no próprio celular. O programa consome pouquíssimo dados de internet”, disse Martinez.

Insegurança

O projeto de instalação do SAM surgiu depois de ocorrências de invasões noturnas a comércios mogianos à noite para pequenos furtos. “São invasões periódicas para furtar coisas simples. Porém, os prejuízos financeiros são altos. Isso porque os invasores quebram telhados, arrebentam vidraças e janelas, destroem a fiação, entre outros danos aos lojistas. Muitas vezes, para furtar um celular, os criminosos acabam deixando prejuízos de R$ 10 mil, R$ 15 mil e por aí vai”. Por fim, Martinez comentou que pretende começar a rodar o aplicativo ainda neste ano e que haverá um período para o uso gratuito da aplicação.

Marcos Furlan disse que a sugestão pode se tornar mais uma saída para um grave problema da população mogiana. “A falta de segurança é uma das maiores reclamações dos nossos munícipes. Por esse motivo, qualquer iniciativa que ajude nesse quesito é bem-vinda. Além da questão de possível parceria com a Guarda Municipal, os vereadores têm amplo contato com comerciantes, sejam parentes, sejam eleitores de sua base, sejam amigos. Ou seja, também podemos contribuir com a divulgação desse projeto. Uma cidade mais segura é algo que todos nós buscamos”.