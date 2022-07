Sincomercio faz evento para celebrar o Dia do Comerciante

No dia 21 de julho ocorre uma grande festa em homenagem ao Dia do Comerciante (comemorado em 16 de julho). A data, por valorizar a razão de ser e de existir do Sincomercio do Alto Tietê, terá a devida representatividade, contando com mais de 700 convidados no CEMFORPE.

O evento traz o tema Sincomercio nos Novos Tempos e vai ser marcado por uma série de atividades de entretenimento, bem como homenagens. O ponto alto será a entrega de troféus Destaque Empreendedor Airton Nogueira.

A honraria leva o nome dessa liderança histórica no Alto Tietê e fundador do Sincomercio na região, que muito contribuiu para as causas do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico e social. A homenagem foi uma idealização do atual presidente do Sincomercio, Valterli Martinez, e a organização conta com a equipe da Midas Marketing, apoiada pela estrutura da entidade representativa do comércio.

Campanha solidária

Sem deixar de honrar sua vocação para contribuir com causas sociais, o Sincomercio organizou uma gincana solidária. Por meio dela, os comerciantes das oito cidades de sua base territorial foram estimulados a captar doações de cupons fiscais que vão beneficiar entidades filantrópicas.

A dinâmica está sendo realizada em parceria com a empresa de tecnologia Soucial. Assim, os empreendedores de cada cidade que mais arrecadarem serão os eleitos para receber o prêmio que leva o nome do fundador do Sincomercio. Além disso, os demais participantes desta corrente do bem irão também receber o devido reconhecimento pelos esforços. O clima não é de competição, mas de cooperação por um bem maior.

Programação artística do SESC

O evento se inicia com uma recepção aos convidados, a partir das 18h, no foyer do CEMFORPE, com serviço de welcome coffee, música ao vivo, show de mágicas, performances artísticas e interação com o público. Na sequência, os presentes serão convidados ao auditório, onde acompanharão uma intervenção teatral e a cerimônia de premiação.

A programação artística conta com a curadoria do SESC, um presente ao público e aos comerciantes da cidade, verdadeiras estrelas do evento. Vale lembrar que a vinda desse importante equipamento para a cidade contou com o apoio pioneiro de Airton Nogueira e, na sequência, do seu sucessor, Valterli Martinez. O Sincomercio conseguiu, de forma ampla, fortalecer a mobilização social pela aprovação da instalação do SESC em Mogi das Cruzes, beneficiando toda a região.