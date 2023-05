Simulação de acidente interdita ruas do centro de Mogi nesta quinta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta quinta-feira (25/05), a partir das 9 horas, uma simulação de acidente de trânsito, na rua Otto Unger, próximo ao Largo do Carmo, na região central. A ação faz parte da programação do Maio Amarelo no município e terá a participação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, do Corpo de Bombeiros, do Samu e do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

A atividade simula um acidente de trânsito, com suas consequências e providências para o atendimento às vítimas. Toda a ação busca se aproximar o máximo possível de uma situação real de ocorrência.

“O principal objetivo é chamar a atenção para a necessidade de se manter um comportamento seguro no trânsito e as consequências graves que a imprudência e o desrespeito à sinalização podem causar”, destacou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Caio Luz.

A partir das 9h desta quinta-feira, o trânsito no início das ruas Otto Unger e São João estará interditado para a realização da simulação. A orientação aos motoristas é a utilização das ruas Barão de Jaceguai, Senador Dantas e Coronel Cardoso de Siqueira. A previsão é que a circulação seja normalizada por volta das 11h30.

As ações do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes estão sendo realizadas durante o mês, com atividades voltadas a todas as idades e aos mais diferentes atores do trânsito, como pedestres, motoristas, motociclistas e profissionais que atuam no transporte coletivo. Alunos de escolas da cidade também participam da Escola Mirim de Trânsito, com atividades teóricas e práticas no espaço localizado no distrito de Cezar de Souza.

Outro destaque da programação é o 3º Concurso de Mobilidade e Educação, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O tema deste ano é “Caminho para o futuro”. A ação tem a participação de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Mais informações sobre as ações do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783.