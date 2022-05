Simulação de acidente mostra importância da atenção no trânsito

A Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Corpo de Bombeiros realizaram, na manhã desta quinta-feira (26/05), no Largo do Carmo, uma simulação de acidente de trânsito com vítima para alertar sobre os riscos de dirigir embriagado, falando ao celular ou desatento aos sinais de trânsito. “Foi feito um treinamento para os profissionais envolvidos neste tipo de ocorrência, mas principalmente, para chamar a atenção aos riscos de não respeitar as leis de trânsito, o semáforo ou a faixa de pedestres. A educação é o caminho para tudo”, afirma a diretora municipal de Educação para o Trânsito, Miriam Benites.

A ação, que integrou a programação do movimento Maio Amarelo, foi uma iniciativa do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Prefeitura, Consórcio Regional do Serviço Móvel de Urgência (Cresamu), Polícia Militar, Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Santa Casa de Mogi das Cruzes, Liga de Emergência da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Centro Universitário Braz Cubas e Plano de Auxílio Mútuo.

A proposta deste tipo de simulado é criar uma situação real de atendimento, para treinamento e preparação de todas as equipes envolvidas nesse trabalho e demonstrar todos os impactos que são causados, direta ou indiretamente, quando ocorre um acidente de trânsito nas vias da cidade.

Durante a simulação, equipes de trânsito orientaram os motoristas para as rotas alternativas. O transporte coletivo funcionou normalmente.

Simulação aconteceu no Largo do Carmo (Foto: Pedro Chavedar/PMMC)

As ações educativas do movimento Maio Amarelo em Mogi das Cruzes continuam até o fim do mês. O tema deste ano é “Juntos Salvamos Vidas”.

Maio Amarelo 2022 (próximos eventos)

• 27 de maio, das 9h às 12h

Atividade: Operação Direção Segura Integrada Municipal

Parceiros: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Detran

• 29 de maio, às 9h

Local: Taboão

Atividade: Volta dos Farrapos/2022 – Ciclismo – entrega de material

Parceiros: Organizadores da Volta dos Farrapos

• 30 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Local: Braz Cubas

Atividade: Distribuição de material educativo (QRcode do Código de Trânsito Brasileiro – CTB)

• 31 de maio (horário a confirmar)

Local: Auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes

Atividade: Encerramento do Maio Amarelo 2022 e entrega da premiação do 2º Concurso de Mobilidade e Educação

Parceira: Secretaria Municipal de Educação

• 31 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Local: Cezar de Souza

Atividade: Distribuição de material educativo (QRcode do Código de Trânsito Brasileiro – CTB)

Parceira: Equipe de Educação para o Trânsito