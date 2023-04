Show de Leci Brandão é cancelado e Sesc Mogi traz Eliana de Lima para o 1º de maio

O show com Leci Brandão, que aconteceria no dia 1º de maio no Sesc de Mogi, foi cancelado por questões envolvendo a saúde da artista.

Para comandar o samba do trabalhador no feriado da próxima segunda, a unidade recebe a sambista paulista Eliana de Lima, que vai agitar o gramado do Sesc Mogi com os sucessos de sua carreira, sambas enredo e clássicos da MPB.

Cantora paulistana com 43 anos de carreira, tendo origem no carnaval de São Paulo como intérprete de samba enredo no início dos anos 80, Eliana de Lima passou por diversas escolas de samba, sendo a única mulher em desfiles oficiais do grupo especial do Carnaval de São Paulo.

Serviço:

Eliane de Lima – Grandes Sucessos

Dia 01 de Maio, segunda (feriado) das 18h às 19h30.

Gramado Pista.

Recomendado para maiores de 12 anos.

Grátis. Lugares limitados. Distribuição de ingressos na portaria, por ordem de chegada, a partir das 17h do dia 1/5. Só será permitida a retirada de 1 (um) ingresso por pessoa