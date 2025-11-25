Show beneficente “Victor Sarro & Convidados” será nesta terça-feira (25)

O show beneficente “Victor Sarro & Convidados”, que será realizado nesta terça-feira (25), às 20 horas, no Cemforpe, tem os últimos ingressos disponíveis. O espetáculo, em formato de stand up, terá toda a renda revertida à Campanha Natal de Sorrisos 2025, destinada à compra de brinquedos e à arrecadação de bonecas novas para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas por entidades, associações e lideranças cadastradas no Fundo Social de Mogi das Cruzes.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Fundo Social, no 1º andar da Prefeitura Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico), ao valor de R$ 80,00 + doação de uma boneca nova. A classificação etária é 16 anos. Informações: (11) 4798-6365. Se ainda houver disponibilidade, também haverá venda de ingressos na entrada do Cemforpe.

Também há pontos de venda nas lojas Capodarte (Mogi Shopping), Offer Importados e Donna K (Vila Oliveira).

A iniciativa integra a programação do Natal de Sorrisos 2025, que segue até o próximo dia 15 de dezembro. Os pontos de coleta de brinquedos estão distribuídos por toda a cidade, em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e entre parceiros institucionais da campanha.

A presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, ressalta que o evento reforça o espírito solidário da campanha.

“O Natal de Sorrisos é uma corrente do bem que transforma o carinho das pessoas em esperança para quem mais precisa. E o show com o Victor Sarro será um momento leve, divertido e cheio de significado, com renda destinada à campanha, que atenderá crianças em situação de vulnerabilidade da nossa cidade”, afirma.

Sobre o humorista

Victor Sarro, nascido em São Bernardo do Campo em 1988, iniciou cedo sua trajetória no humor. Ganhou projeção nacional ao vencer o concurso O Mais Novo Talento do Humor do Brasil, no programa Tudo é Possível (Record TV), e integrou o Comédia em Pé, primeiro grupo de stand up do país. Na TV Globo, foi repórter e redator do Encontro com Fátima Bernardes, integrou o elenco do Esquenta! com Regina Casé e atuou como roteirista do Altas Horas, Vídeo Show e Programa do Porchat. Atualmente, está no SBT.

O stand up terá renda revertida à Campanha Natal de Sorrisos 2025