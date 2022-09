Shimeji é servido para os alunos da rede municipal pela primeira vez

Na última segunda-feira (19) o Shimeji começou a ser servido para os alunos de tempo integral da rede municipal de Mogi das Cruzes. É a primeira vez que o cogumelo, com grande produção na cidade, é servido para os alunos. Nas próximas semanas, o alimento fará parte também do cardápio das escolas de período parcial. A ação do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) visa levar um alimento saudável para o cardápio das escolas e fortalecer a agricultura familiar.

“Nós estamos introduzindo o Shimeji no cardápio da alimentação escolar, porque é uma proteína vegetal rica em fibras e em micronutrientes que ajudam no sistema imunológico das crianças” disse Luciene Lopes, técnica em nutrição do DAE. “Mogi das Cruzes é conhecida como a capital do cogumelo devido ao seu clima ameno e úmido. Além das influências culturais advindas da imigração japonesa”, disse Caio Lages, diretor do DAE.

A receita deste mês foi estrogonofe e no próximo mês será Shimeji salteado com legumes. Mogi das Cruzes produz em média 300 toneladas de cogumelos Shimeji por mês, além de possuir a maior área urbana de produção do Brasil, que fica localizada no distrito de Jundiapeba. O município está entre os quatro principais fornecedores do Ceagesp, que abastecem o país.

A produção dos cogumelos que abastecerá as refeições dos alunos é proveniente da Agricultura Familiar. “O consumo de produtos locais ajuda a aquecer a economia das pequenas comunidades, fortalecendo os negócios da região”, concluiu Lages. Neste ano, Mogi já superou o investimento previsto pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Foram investidos 38% , superando os 30% previstos na legislação. A cidade ampliou de 14 para 20, os produtos da Agricultura Familiar presentes no cardápio da rede municipal de ensino.