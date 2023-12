Shibata: há 47 anos com forte atuação na região

O Grupo Shibata, fundado há 47 anos, estabeleceu-se como uma presença marcante no varejo das regiões do Alto Tietê, Litoral Norte e Vale do Paraíba, com um total de 30 lojas espalhadas por uma extensa área geográfica.

A recente abertura da unidade em Suzano é um reflexo do constante investimento em inovação e na experiência do cliente promovido pelo Grupo Shibata. Com uma área de vendas de 4.500 m² e tecnologia de autoatendimento através dos 4 self-checkouts, a nova loja busca oferecer praticidade e modernidade aos consumidores, acompanhando as tendências do varejo. Além disso, a presença do Shibata Casa & Moda na mesma unidade representa um diferencial, expandindo o leque de produtos disponíveis e reforçando o compromisso do grupo em oferecer soluções completas para as necessidades domésticas e de vestuário.

Assim como já acontece na maioria das unidades da Rede, a nova loja suzanense tem um mall com mais de 40 lojas, entre âncoras, satélites e praça de alimentação, o que reforça o comprometimento do grupo em oferecer sempre as experiências mais completas aos seus clientes.

Outro momento alto do Grupo nos últimos anos foi a reinauguração da loja do bairro Vila Industrial em Mogi das Cruzes, em maio de 2022, com 5.000 m² de área de vendas, 31 check outs normais e 4 self-checkouts e estacionamento com 793 vagas para carros, motos e bikes.

As lojas do Shibata localizam-se nas cidades de Caçapava, Caraguatatuba, Itaquaquecetuba, Jacareí, Taubaté, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, São Sebastião, Aparecida, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Suzano, Poá, São Miguel e Ubatuba.

Tudo para todos

A trajetória de 47 anos do Grupo Shibata é marcada pelo compromisso com a qualidade, variedade e inovação, valores que se refletem na expansão e nas melhorias constantes em suas unidades, que visam proporcionar uma experiência de compra diferenciada e satisfatória para a comunidade em sua área de atuação.

As lojas do Shibata se destacam pela variedade de produtos, nos setores de açougue, frios e laticínios, hortifrúti, padaria e confeitaria, rotisserie, adega, congelados, mercearia e bebidas em geral. Os produtos orientais, naturais, diet, light, sem glúten e sem lactose ganham destaque e a preferência dos clientes que buscam por produtos diferenciados.

Outro conceito que faz sucesso nos negócios do Grupo é a rede Shibata Casa e Moda, especializada em Home Decor, vestuário, eletrodomésticos e utilidades domésticas.