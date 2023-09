Shibata de Suzano abre em outubro

O Grupo Shibata anunciou a inauguração da sua segunda loja na cidade de Suzano, no Alto Tietê. Esta será a 30ª unidade da Rede, que tem se consolidado no mercado varejista com forte atuação na região, além do Litoral Norte e Vale do Paraíba.

A previsão é de que a nova loja, situada no Conjunto Residencial Iraí, seja inaugurada na segunda quinzena de outubro. O Hipermercado conta com 4.500m² de área de vendas, além de 1.370m² que serão dedicados às áreas do Shibata Casa & Moda e Daiso Japan.

No hipermercado, o cliente terá à disposição mais de 30 mil itens, num espaço moderno e climatizado, com 400 vagas de estacionamento, dentre elas 140 cobertas. Serão 35 check-outs, incluindo quatro auto caixas, no qual o cliente passa sua própria compra.

Assim como já acontece na maioria das unidades da Rede, a nova loja suzanense terá um mall com mais de 40 lojas, entre âncoras, satélites e praça de alimentação.

Tudo isso resulta numa geração de mais 540 empregos diretos no complexo. “Estamos felizes em expandir nossa atuação em Suzano, a expectativa para a nova loja é grande”, avalia o diretor da Rede, Fernando Shibata.