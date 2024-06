Sextou Digital tem a sua primeira edição

Evento acontecerá a partir das 9 horas

O Sextou Digital do Polo Digital de Mogi das Cruzes desta sexta-feira (21) será especial: é a primeira edição do evento em seu novo espaço, o Pipa Hub.

A proposta do evento, que começará às 9 horas, é promover o espaço de networking e a troca de ideias e experiências. O dia começa com um Café Junino e a programação será focada em apresentar todos os serviços oferecidos no novo Polo de Inovação e Projetos Avançados, o Pipa Hub.

“O Polo Digital está de casa nova, com muita mais estrutura e recursos aqui no Pipa Hub. Faremos um tour pelas instalações para apresentar cada espaço aos empreendedores e startupeiros de Mogi”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

O Polo Digital, equipamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, é um espaço para conectar empreendedores e incentivar talentos e fica localizado na Rua Francisco Franco, 133, Centro. O serviço também conta com o Programa Frutificar de Incubação de startups e trabalha com uma trilha de conhecimento que compreende o PoloBlog, PoloCast e PoloTalk, que abordam temas em diferentes formatos, apoiando os empreendedores em seus negócios.